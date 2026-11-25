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Brak ruskog oligarha Vladimira Potanjina, saveznika Vladimira Putina, i Natalije Potanjine, ponovo se našao u fokusu javnosti, 12 godina nakon što se završio. Njihov brak je trajao tri decenije, a kraj mu je došao nakon jednog razgovora koji se odvio u njihovom tadašnjem zajedničkom domu u blizini Moskve.

Sve je počelo tokom obične porodične večere 2013. godine. Vladimir, Natalija i njihova deca sedeli su za stolom i pili čaj, kao što su to svakodnevno radili. Međutim, kada je njihovo troje dece napustilo prostoriju, Vladimir je bivšoj supruzi rekao da je vreme da se razvedu. Natalija je u početku, kako je ispričala jednom prilikom, mislila da se šali, ali je brzo shvatila da je njen tadašnji suprug bio ozbiljan.

Najdugotrajnija i najskuplja brakorazvodna parnica

Od te večeri Vladimir i Natalija nisu delili krevet, pa čak ni dom, a Natalija je otkrila da su od tada jedva progovorili koju reč. Taj razgovor je, tvrdi Natalija, pokrenuo jednu od najdugotrajnijih i najskupljih brakorazvodnih bitaka, što njih dvoje tada nisu mogli da predvide, niti su to očekivali.

Njihov brak formalno je okončan 2014. godine, ali bivši supružnici i danas su upleteni u pravni spor koji je ovih dana dospeo na londonski Visoki sud, a koji bi trebao da traje 15 dana. Iako se njihov brak raspao u okolini Moskve, Natalija je prošle nedelje na sudu izjavila da su veze njenog bivšeg supruga s Putinom onemogućile pošten postupak u Rusiji. Dodala je i da se u Moskvi osećala prestravljeno, te opisala incident u kom su je "pratili crni automobili".

Natalija, inače, već desetak godina živi u Londonu i stekla je britansko državljanstvo. Takođe, izborila se za pravo da na engleskim sudovima ospori svoju prethodnu finansijsku nagodbu, nastojeći pritom da dobije znatno veći udeo ogromnog bogatstva svog bivšeg supruga. Reč je o iznosu od 2,1 milijarde funti, zbog kog bi, ako joj bude dosuđen, ovo postala najskuplja brakorazvodna nagodba u britanskoj istoriji.

Njihovi počeci bili su skromni

Dok se danas bore za milijarde funti, bivši par nije oduvek imao toliko bogatstvo. U pozadini se krije priča o usponu od komunizma do ogromnog bogatstva, a koja se odvija u vreme raspada Sovjetskog Saveza i pojave nove klase ruskih milijardera.

Vladimir i Natalija upoznali su se kao tinejdžeri, kada su pohađali istu školu u Moskvi. Venčali su se 1983, kada su oboje imali 22 godine. Međutim, u tim ranim godinama njihovi životi su bili znatno drugačiji od onog raskošnog kojim žive danas. Natalija je u jednom intervjuu pre 11 godina otkrila kako su veći deo svog ranog bračnog života proveli u skromnom dvosobnom stanu njenih roditelja, preživljavajući "bez novca".

Vladimir Potanjin Foto: Profimedia / Vladimir Astapkovich

"Pomogli su nam u odgajanju dece. Zatim su nam prepustili svoj stan, a oni su se odselili u manji stan nedaleko odatle", ispričala je. Vladimir je u to vreme radio kao viši inženjer za Ministarstvo spoljne trgovine, ali je oduvek bio ambiciozan. Kad je Sovjetski Savez počeo da se raspada, bio je među onima koji su brzo prepoznali izvanredne poslovne prilike koje su se pojavile.

Pomogle mu ozloglašene aukcije

Potanjin je 1990. osnovao Interros, kompaniju koja je u početku predstavljala trgovačko udruženje specijalizovano za privredno savetovanje i trgovinu obojenim metalima.

Tokom sljedećih nekoliko godina je, koristeći kapital Interrosa, osnovao velike privatne banke, a potom iskoristio ruske privatizacijske aukcije iz 1995. godine, poznate pod nazivom "zajmovi za deonice". Ozloglašene aukcije, u sklopu kojih je vredna državna imovina prodata privatnicima po izuzetno niskim cenama, smatraju se jednim od ključnih trenutaka u nastanku ruske klase oligarha.

Potanjin je tako stekao kontrolne udele u Norilsk Nickelu, kompaniji za rudarstvo koja je postala ključna za njegovo bogatstvo. Forbes je do 2004. izvestio da njegovo poslovno carstvo vredi 32 milijarde dolara,a lično bogatstvo 3 milijarde. Uz novac je Vladimir stekao i politički uticaj, te je bio saveznik Borisa Jeljcina, prvog predsednika Ruske Federacije. Potanjin je između 1996. i 1997. godine šest meseci obavljao dužnost zamenika ruskog premijera.

Promenu je, očekivano, osetila i Natalija, koja je s Vladimirom dobila troje dece, danas od 42, 37 i 27 godina. Bivši par je počeo da kupuje raskošne domove, uključujući i nekretninu u jednoj od najekskluzivnijih moskovskih stambenih enklava, smeštenu unutar kompleksa sa sopstvenom skijaškom stazom. Posedovali su vikendaška imanja i tri jahte, te odlazili na putovanja i organizovali zabave koje mnogi ne mogu ni da zamisle.

Potanjin je, kako je rečeno prošle nedelje na sudu, jednom prilikom platio pokojnom Džordžu Majklu 1,7 miliona funti za nastup na privatnoj proslavi dočeka Nove godine u decembru 2006.

Vladimir Potanjin Foto: Screenshot YT

Oligarh je imao drugu porodicu

Međutim, nešto više od dve nedelje nakon tog nastupa, Vladimir je odlučio da je njegovom braku došao kraj. Ranije se izveštavalo da je pristao da tokom narednih godina odlazi na odmore s Natalijom zobg njihovo troje dece. Međutim, njegova bivša supruga odlučno osporava tu verziju događaja i tvrdi da su ostali zajedno sve do šokantnog razgovora 2013. godine. Navodi da njenu tvrdnju podupiru porodične fotografije iz godina koje su usledile.

Natalija posebno ističe datum iz januara 2007. godine, za koji je, tvrdi ona, njen bivši suprug predložio da navedu kao datum razdvajanja kako bi se vrednost njegove imovine fiksirala na raniji datum. Natalija je pred Visokim sudom rekla kako je njegov zahtev u početku shvatila kao "lošu šalu". "To me šokiralo, volela bih da sam ostala u braku", rekla je Natalija, koja je nakon rastanka postala svesna da njen suprug ima ljubavnicu s kojom je 2011. dobio dete.

"Sada znate da je gospodin Potanjin bio u drugoj vezi. Možda to tada niste znali. U svakom slučaju, bio je. Sugerišem da vam je - radi dece - predložio sledeće: iako se razvodite, porodica bi i dalje mogla zajedno da putuje, ali on bi odseo u zasebnom smeštaju", rekao je Vladimirov advokat Edvard Folks. Natalija je rekla kako bi takav aranžman bio "sulud".

Natalija je ispričala kako je njen bivši suprug napustio njihov dom nakon tog poslednjeg razgovora, ostavivši iza sebe papire za razvod koje je sastavio te večeri. Tvrdi da je tada praktično prekinuo svaku komunikaciju. "Čak sam mu pisala pisma moleći za pomirenje. U duši sam htela da ovaj brak bude spasen", rekla je na sudu.

Ne želi da se odrekne bogatstva

Iako se njen brak naglo završio, Natalija je bila odlučna da neće otići od bogatstva za koje je verovala da su zajedno postigli.

Još 2015. godine tražila je 50 odsto udela u kompaniji Interros i udeo od navodnih 30 odsto u kompaniji Norilsk Nickel, u kojoj je Potanjin izvršni direktor, a čija je vrednost tada bila procenjena na 7 milijardi dolara. Kao argument je navela to da su kompanije, njihove deonice i imovina koju su predstavljale stečene tokom njihovog 31-godišnjeg braka, zajednice koja je, navela je, odigrala ključnu ulogu u poslovnom uspehu njenog supruga.

U početku se činilo da je ruski zakon o razvodu na njenoj strani - u nedostatku predbračnog ugovora, pravilo je da se bračna stečevina deli na jednake delove između supružnika koji se razvode. Međutim, Vladimir je izjavio da se njegovo lično bogatstvo svodi na mesečnu platu od 500.000 dolara, dok je njegova bivša tvrdila da je znatna imovina stavljena van njenog dosega putem složene mreže ofšor kompanija.

Bivši par je na kraju postigao finansijsku nagodbu - Natalija je navela da joj je dodeljeno 30,9 miliona funti, ali njen bivši suprug osporava taj iznos, tvrdeći da je primila 63 miliona funti. Međutim, Natalija je smatrala da je dobila samo delić onoga što je smatrala da joj pripada, te ju je ta "teška nepravda" navela na dug i mukotrpan pravni put koji ju je na kraju doveo do Visokog suda u Londonu.

Njen advokat Čarls Hauard je na sudu izjavio da je iznos koji joj je dodeljen bio manji od jedan odsto od "enormnog" bogatstvakoje je Potanjin stekao tokom njihovog braka. "Prema svakoj objektivnoj analizi, to predstavlja veliku nepravdu, naročito kada to znači da je ona ostala bez milijardi dolara", rekao je.

Prema sudskim dokumentima, Potanjinova ukupna imovina vredna je približno 5,2 milijarde funti, uz godišnju zaradu od oko 42,2 miliona funti. Ako Natalijin zahtev za 2,1 milijardu funti bude odbijen, ona traži alternativni iznos od 600 miliona funti kako bi se podmirilo ono što njen pravni tim opisuje kao njene "razumne potrebe". To uključuje 150 miliona funti za novi dom u Londonu, 441 milion funti za "održavanje", te dodatnih 10 miliona funti za ostala kapitalna ulaganja.

Vladimir se žestoko protivi zahtevima svoje bivše supruge, a u borbi mu se pridružila baronica Šeklton, ugledna advokatica specijalizovana za brakorazvodne parnice. Šeklton je 1996. godine zastupala tadašnjeg princa Čarlsa tokom njegovog razvoda od princeze Dajane. Očekuje se da će njegov pravni tim izneti argument kako Natalijina vezanost za raskošan stil života nije nešto što deli njen bivši suprug, kom je trenutno zabranjen ulazak u Veliku Britaniju zbog sankcija uvedenih zbog rata u Ukrajini. Zbog toga se neće lično pojaviti u londonskoj sudnici, ali se očekuje da će svedočiti putem videopoziva.

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