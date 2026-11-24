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Slavni reditelj Kventin Tarantino (63) i njegova supruga Danijela Pik Tarantino (43) dobili su treće dete. Njegov predstavnik potvrdio je srećnu vest za People i otkrio da je paru stigao još jedan sin.

Nagrađivani holivudski reditelj i njegova supruga, koja je izraelska pevačica i manekenka, zajedno već imaju šestogodišnjeg sina Lea i četvorogodišnju ćerku Adrijanu.

Kventin Tarantino Foto: Giovanna Onofri / Alamy / Profimedia

Upoznali su se 2009. godine u Izraelu, dok je on tamo promovisao jedan od svojih projekata. Ubrzo zatim započeli su vezu, ali su nakon par godina raskinuli.

Svojoj ljubavi pružili su drugu šansu 2016. godine, a u leto 2017. su se verili. Venčali su se u novembru 2018. godine na intimnoj ceremoniji u svom domu u Los Anđelesu.

Foto: Profimedia

"Nikad pre se nisam oženio i sada znam zašto. Čekao sam savršenu devojku", rekao je reditelj jednom prilikom.

Kventin se zbog svoje 20 godina mlađe supruge preselio u Tel Aviv i iskazao je podršku Izraelu u sukobu s Palestinom.

Foto: Profimedia

Kada je reč o Tarantinu, gotovo je neizbežno pomenuti i njegov fetiš na ženska stopala, a pisalo se i da je jednom u striptiz klubu platio zaposlenoj striptiz 10 hiljada dolara samo da joj liže stopala.

"Izuo joj je čizme, jednu po jednu, samo da bi mogao da počne da joj liže donji deo stopala i sisa prste. Nakon otprilike 30 minuta, Tarantino je stao, a njena stopala su izgledala smežurano kao suve šljive. Mislim da joj je dao deset hiljada", ispričao je zaposleni holivudskog noćnog kluba Crazy Girls u podkastu "Get in the Car".

Foto: Profimedia

Tarantinovi filmovi i inače obiluju scenama ljudskih stopala, a jednom prilikom je i sam o tome progovorio.

"U mnogo dobrih rediteljskih filmova ima mnogo stopala. Pre mene, osoba koja je definisala fetišizam stopala bio je Luis Bunjuel, još jedan filmski reditelj. I Hičkok je optužen za to i Sofija Kopola je optužena za to", izjavio je Kventin u razgovoru za GQ 2021. godine.

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