Dok je Vil Smit u ekvadorskoj Amazoniji snimao dokumentarnu seriju za „National Geographic“, istraživači su u rečnom plićaku naišli na ženku zelene anakonde dugu 6,3 metra. Pripadnici starosedelačkog naroda Vaorani pričali su im da u tom kraju ima i primeraka dužih od sedam i po metara. Ipak, upravo je 6.3 metra dužina koju je tim izmerio na terenu.

Ekspediciju je predvodio biolog Brajan Fraj sa Univerziteta u Kvinslendu. Na poziv Vaoranija, istraživači su proveli deset dana na njihovoj teritoriji u ekvadorskom delu Amazonije. Kretali su se kanuima i pronašli nekoliko anakondi koje su u plićaku čekale plen. Potraga u kojoj je učestvovao i Vil Smit prikazana je u dokumentarnoj seriji „Od pola do pola sa Vilom Smitom“.

Anakonda Foto: Profimedia

Susret sa ogromnom ženkom bio je najupečatljiviji deo ekspedicije, ali su naučnicima bili važni i uzorci koje su prikupili. Zelene anakonde iz različitih delova Južne Amerike veoma su slične na prvi pogled. Poređenje njihovog genetskog materijala pokazalo je razliku koju je teško uočiti po izgledu.

DNK otvorila pitanje nove vrste

U radu objavljenom 2024. godine istraživači su izdvojili dve genetske linije zelenih anakondi. U analiziranim delovima DNK zabeležili su razliku od oko 5,5 odsto i predložili da se severna populacija izdvoji kao posebna vrsta pod nazivom Eunectes akayima, odnosno severna zelena anakonda.

O tom predlogu i dalje se raspravlja. Druga grupa naučnika ocenila je da se istraživanje previše oslanja na mitohondrijsku DNK, koja se uglavnom nasleđuje po majčinoj liniji. Za pouzdaniji zaključak o tome da li je reč o dve zasebne vrste potrebni su dodatni genetski podaci.

Vil Smit Foto: Aissaoui Nacer / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Anakonde mogu da otkriju šta se dešava u reci

Jedan od ciljeva ekspedicije bio je da utvrdi kako zagađenje povezano sa vađenjem nafte utiče na životinje u Amazoniji. Anakonde su za to zanimljive jer su pri vrhu lanca ishrane. Zagađujuće materije kojima je izložen njihov plen mogu vremenom da se nakupe i u telu zmije.

Fraj je naveo da je njegov tim kod mužjaka našao više olova i kadmijuma nego kod ženki. Jedno od mogućih objašnjenja je razlika u ishrani. Mužjaci češće love ptice koje se hrane u plićaku, pa tragovi metala u njihovom telu mogu da pomognu istraživačima da prate kako se zagađenje prenosi kroz rečni lanac ishrane.

(Kurir.rs/Blic)

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