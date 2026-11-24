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Popularni pevač Riki Martin ima iza sebe uspešnu muzičku karijeru, a njegova životna priča je, takođe, veoma interesantna. Poput miliona ljudi širom sveta, i popularni portorikanski pevač pre nekoliko godina zarazio se koronavirusom, ali malo ko je znao da ga je ova bolest dovela na samu granicu života i smrti.

U nedavnom intervjuu, pevač i glumac prvi put je otvoreno govorio o teškoj zdravstvenoj krizi kroz koju je prošao, ali i o tome koliko se danas oseća srećnim što je uspeo da je preživi.

Riki Martin je gostovao u radio-emisiji koju vode Enrike Santos i Dajanara Tores, a tokom razgovora otkrio je koliko je njegov slučaj koronavirusa zapravo bio ozbiljan.

- Pre nekoliko godina sam se veoma teško razboleo. Imao sam izuzetno težak oblik kovida - rekao je pevač, ne otkrivajući kada se tačno zarazio opasnim virusom.

1/5 Vidi galeriju Riki Martin, 83. Međunarodni filmski festival u Veneciji Foto: Mattia Loiacono / Alamy / Profimedia, SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Portorikanska zvezda ispričala je da je odbijala da ode u bolnicu jer je, poput mnogih ljudi u to vreme, verovala da bi hospitalizacija mogla da je dovede u još veću opasnost.

- Nisam otišao u bolnicu jer sam stalno govorio: "Intubiraće me i ubiće me" - prisetio se Martin.

Zbog toga je odlučio da ostane kod kuće i leči se kao da je hospitalizovan, ali njegovo stanje bilo je veoma teško.

- Bio sam u veoma lošem stanju. Ovo nije prvi put da govorim o tome. U tri različita navrata imao sam osećaj kao da dolaze po mene - priznao je pevač, opisujući koliko je bio blizu smrti.

Zbog ozbiljnosti bolesti, Martin je dugo bio prikovan za krevet i nije mogao da se brine ni o svojim najosnovnijim potrebama. Ipak, nakon što je prošao kroz tako teško iskustvo, kaže da je u njemu ostao dubok osećaj zahvalnosti i obnovljena ljubav prema životu.

Riki Martin Foto: Printscreen/ Instagram/ ricky_martin

- Kada prođete kroz tako teške trenutke... Tokom oporavka sam proveo 50 dana potpuno nepomično u krevetu. Nisam mogao čak ni da ustanem i odem do toaleta. Kada doživite nešto toliko teško, jedino što vas zaista ispunjava jesu zahvalnost i želja da ponovo živite. Svakog jutra se budim i govorim: "Hvala, hvala, hvala. Živ sam, dišem, jer sam mesecima bio u situaciji da nisam mogao da dišem" - ispričao je pevač.

Riki Martin otkrio kako je nakon teškog iskustva ponovo pronašao smisao života

Pevač je istakao da mu je zdravstvena kriza pomogla da jasnije sagleda šta je zaista važno u životu i dodatno učvrstila njegovu misiju kao umetnika.

Riki Martin Foto: Marko Karović

- Tada počinjete da primećujete male stvari – trenutke sa svojom decom, svoju karijeru, publiku, ali i ženu koja vam priđe i kaže: "Hvala vam, vaša muzika mi je pomogla da prebrodim rak" - rekao je Martin.

- Tada shvatite da postoji veoma snažna i važna misija i da morate biti dobro kako biste mogli da nastavite dalje i da delite poruku mira i prihvatanja - objasnio je pevač.

Dodao je da želi da poruči ljudima širom sveta da je ranjivost nešto dobro, neophodno i važno.

- Ona vam omogućava da budete otvoreni, da emocije mogu da ulaze i izlaze iz vas, jer se ponekad čak i plašimo da osećamo - rekao je Martin, priznajući da je i sam "mnogo godina živeo u strahu od sopstvenih osećanja".

VIDEO: Riki Martin u Beogradu