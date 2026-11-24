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Fredi Merkjurije ostavio neizbrisiv trag u istoriji muzike kao frontmen grupe Queen, a njegov moćni glas, energija i scenski nastupi pretvorili su ga u jednu od najvećih rok ikona svih vremena.

Važan deo njegovog imidža i šarma je, svakako, i to koliko je čuveni pevač bio poseban na mnogo načina, a nije, iako je važio za veliku misteriju pop kulture i trudio se da sačuva privatnost, uspeo da sakrije baš sve od medija i fanova.

Njegov život je, danas znamo, bio pun neobičnih događaja, zanimljivih navika i iznenađujućih veza, a Fredi je prešao dug put od dečaka iz Zanzibara do čoveka koji princezu od Velsa maskiranu vodi u gej klub.

1. Rođen je na Zanzibaru

Na svet je došao u Stoun Taunu, na Zanzibaru, koji je danas deo Tanzanije. Njegova porodica se tamo preselila zbog očevog posla, a detinjstvo je proveo između Zanzibara i Indije, dok se u Englesku preselio tek kao tinejdžer.

2. Njegovo pravo ime je bilo Farok Bulsara.

Pre nego što je postao svetski poznat kao Fredi Merkjuri, svima je bio poznat kao Farok Bulsara, sin Bomi i Džera Bulsare. Ime Fredi je počeo da koristi tokom školovanja u internatu "Sveti Petar", u blizini Mumbaja.

Kasnije, oko 1970. godine, kad je osnovan Queen, promenio je i ime u zvaničnim dokumentima. Nikad nije objasnio zašto baš Mercury, što može da znači Merkur ili živa, a navodno je jednom poznaniku 1975. rekao da je odabrao prezime Merkjuri u čas Merkuru, rimskom bogu trgovine i putovanja, glasniku bogova i vodiču duša u podzemni svet.

3. Izvesno vreme nastupao je pod imenom Lari Lareks.

Pre nego što se opredelio za ime po kojem ga danas zna ceo svet, Fredi je koristio pseudonim Lari Lareks, navodno jer je želeo da se naruga Geriju Gliteru, muzičaru koji mu nije bio naročito simpatičan. Singl koji je objavio pod tim imenom nije ostvario zapažen uspeh, ali je već naredne nedelje objavljen prvi album grupe Queen.

Fredi Merkjuri Foto: Arthur D’Amario / Alamy / Profimedia

4. Poticao je iz porodice koja je pripadala zoroastrizmu.

Porodica Bulsara je praktikovala zoroastrizam, jednu od najstarijih monoteističkih religija. Iako Fredi nije bio naročito posvećen veri, na njegovoj sahrani je službu držao sveštenik iz zoroastrističke zajednice.

5. Imao je četiri zuba viška.

Jedan od detalja po kojima je Fredi bio prepoznatljiv bio je njegov osmeh, a on nije izgledao neobično samo jer pevač nije nosio protezu. Imao je, naime, četiri dodatna zuba u zadnjem delu vilice, zbog kojih su mu prednji zubi bili istureni. Iako je mogao da se podvrgne stomatološkoj intervenciji, nije želeo da rizikuje da mu se promene glas i način pevanja.

6. Zbog zubobolje je propustio emisiju koja je pomogla grupi The Sex Pistols

U decembru 1976. godine je grupa Queen trebalo da gostuje u emisiji Today, ali je nastup otkazan jer je Fredi imao jaku zubobolju i morao hitno kod zubara. Njihovo mesto zauzeli su The Sex Pistols, a ovo gostovanje je ostalo upamćeno po pijanstvu, psovkama i provokativnom ponašanju članova benda.

Ovaj televizijski nastup često se navodi kao jedan od trenutaka koji su doprineli njihovom brzom usponu, tako da možda nikad ne bi postali zvezde kakve jesu da Fredija nije zaboleo zub.

7. Danas možete videti album njegovih marki .

Za razliku od imidža rok zvezde koji ga je pratio u odraslom dobu, Fredi je kao tinejdžer imao prilično miran hobi: skupljao je poštanske marke. U njegovoj kolekciji su se nalazile marke iz Velike Britanije, Zanzibara, Novog Zelanda i Monaka.

Porodica Bulsara je sačuvala njegov album iz detinjstva, a Britanski poštanski muzej ga je nabavio 1993. godine i povremeno ga izlaže.

8. Osmislio je čuveni grb grupe Queen.

Fredi nije bio samo pevač, već je imao i umetničko obrazovanje, a zahvaljujući diplomi iz grafičkog dizajna i umetnosti osmislio je prepoznatljivi logo grupe Queen. U grb je uneo simbole horoskopskih znakova članova benda: dva lava predstavljaju Džona Dikona i Rodžera Tejlora, rak Brajana Meja, dok dve vile simbolizuju Fredijevu Devicu. Tu su i slovo Q sa krunom, kao i feniks koji obuhvata čitav simbol.

Grupa Kvin Foto: Profimedia

9. Nije voleo da gubi vreme na odmor.

Fredi je imao neobičan odnos prema slobodnom vremenu i odmoru, pa je tako u jednom intervjuu iz 1985. godine priznao da ne voli da se opušta uz knjige.

– To je gubljenje vremena – rekao je pevač 1985. godine. – Jedva da čitam knjige. Mislim da je to gubljenje vremena. Ljudi će da me ubiju zbog ovoga.

10. Iza scenske ekstravagancije krio se stidljiv čovek.

Iako je na koncertima delovao samouvereno, energično i potpuno oslobođeno, ljudi koji su poznavali Fredija Merkjurija privatno su ga opisivali sasvim drugačije. Pevač je, prema njihovim rečima, bio povučen, blag i ljubazan, a zato je izbegavao i intervjue.

– On je bio stidljiv, nežan i ljubazan. Nije bio osoba koju ste videli na sceni – rekao je jednom prilikom Rodžer Tejlor.

11. Njegove rođendanske proslave su bile spektakularne.

Kad bi odlučio da je vreme za zabavu, Fredi nije štedeo ni novac ni maštu! Njegove žurke su trajale danima, a među detaljima koji su se prepričavali bili su nastupi flamenko plesača, čak 50.000 dolara potrošenih na šampanjac, "striptizete s neobičnim talentima" i mnogo, mnogo zabranjenih supstanci.

Posebno se pamti proslava njegovog rođendana na Ibici 1987. godine, koja je bila toliko uzbudljiva da hotel u kojem je održana i danas obeležava rođendan Fredija Merkjurija.

12. Bohemian Rhapsody je počeo da piše još 1968. godine

Jedna od najpoznatijih pesama grupe Queen je počela da nastaje mnogo pre nego što je postala svetski hit, a Fredi je ideju za Bohemian Rhapsody, objavljenu 1975, dobio dok je još studirao na Umetničkom koledžu Iling.

U početku je pesmu nazivao The Cowboy Song, a inspiraciju za taj naziv pronašao je u stihu "Mama, upravo sam ubio čoveka", koji ga je podsećao na muziku Džonija Keša.

13. Maskirao je princezu Dajanu da bi išla u provod

Jedna od najzanimljivijih priča iz Fredijevog privatnog života je vezana za njegovo prijateljstvo s Dajanom, princezom od Velsa i tadašnjom suprugom Čarlsa III, tada princa i prestolonaslednika, a danas kralja. Njih dvoje su se družili, a prema poznatoj anegdoti, jednom prilikom su zajedno otišli u londonski gej bar Royal Vauxhall Tavern.

Kako bi izbegli da je neko prepozna, Fredi je princezu prerušio u muškarca. Navodno su tokom jednom zajedno gledali i sitkom The Golden Girls, ali su utišavali televizor i sami smišljali dijaloge za likove.

14. Bio je gej i voleo samo jednu ženu

Na početku karijere, Fredi je bio u vezi s Meri Ostin, koja je ostala njegova najbolja prijateljica do smrti. Upoznali su se 1969. u Londonu, počeli da žive zajedno 1971, a Fredi ju je 1973. godine zaprosio.

končali su vezu sredinom sedamdesetih i roker je do kraja života imao veze samo s muškarcima, ali je Meri ostala osoba kojoj se poverava, veruje i s kojom najradije provodi vreme. Ostavio joj je svoje kompletno bogatstvo, uključujući i kuću u Kensingtonu, a pred smrt je tražio Meri da nikome ne otkrije gde će počivati njegov pepeo.

15. Obožavao Montserat Kabalje i imao tremu kad je trebalo da je upozna

Fredi je bio fasciniran operskim pevanjem i glasom španske operske dive Montserat Kabalje, a beskrajno joj se divio i sanjao da radi s njom, što je na kraju dovelo do singla Barcelona.

Iako je na sceni delovao potpuno samouvereno, zbog susreta s Monserat je imao ogromnu tremu. Njegov dugogodišnji asistent Piter Friston je kasnije ispričao da je Fredi pre susreta s njom neprestano pušio i plašio se da će njegova heroina odbiti da radi s njim.

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