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Elizabet Harli (61) našla se na udaru kritika zbog modne kombinacije koju je odabrala za venčanje Majli Sajrus i muzičara Maksa Moranda. Na proslavu, održanu 21. novembra u Palm Springsu, stigla je u pratnji svog partnera Bilija Reja Sajrusa (65), oca mlade.

Iako je prema pravilima oblačenja bilo predviđeno da gosti budu u crnom, haljina poznate glumice i manekenke izazvala je podeljene reakcije javnosti. Harli je ponela kreaciju dizajnera Gaurava Gupte vrednu 7.400 dolara (oko 6.400 evra). Haljina spuštenih ramena imala je pripijeni, delimično providan gornji deo i duboki šlic, a upotpunila ju je crnim sandalama na štiklu. Bili Rej je za tu priliku obukao crno somotsko odelo.

Optužili je da pokušava da zaseni mladu

Nakon što je na Instagramu podelila fotografije na kojima, između ostalog, pozira sa 24-godišnjim sinom Demijanom, partnerom i mladencima, na društvenim mrežama se povela žustra rasprava o tome da li je njena toaleta bila prikladna za jedno venčanje.

"Čini se da Liz Harli nije shvatila poruku – nikada ne pokušavaj da zaseniš mladu", "Izgleda da je crna bila obavezna, ali njena haljina – da li ju je obukla samo da bi ukrala svu pažnju?", "Ta haljina je potpuno neprimerena za venčanje... Izgleda grozno", neki su od komentara.

Vezu su potvrdili prošle godine

Elizabet Harli i Bili Rej Sajrus upoznali su se 2022. godine na snimanju božićnog filma, a romansu su započeli dve godine kasnije. Da su zajedno, javnosti su otkrili na Uskrs 2025. godine, kada su na Instagramu objavili zajedničku fotografiju na kojoj se ljube, uz poruku "Srećan Uskrs" i emotikon crvenog srca.

Pre veze sa Harli, pevač poznat po hitu "Achy Breaky Heart" bio je u braku sa australijskom pevačicom Fajerouz. Razveli su se 2024. godine, posle manje od godinu dana zajedničkog života.