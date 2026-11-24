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Poznati glumac Milan Bosiljčićnajnovijom objavom na društvenim mrežama iznova je privukao veliku pažnju pratilaca, podelivši sa njima autentične kadrove sa svog seoskog imanja. Ovoga puta prikazao je kako u njegovom domaćinstvu protiču pripreme za zimu i na koji način sprema tradicionalnu domaću zimnicu.

Pogledajte kako Milan Bosiljčić priprema zimnicu:

1/5 Vidi galeriju Milan Bosiljčić priprema zimnicu Foto: Printscreen/Instagram

Milan je najpre zabeležio atmosferu pored starog šporeta "smederevca", na kojem se peku paprike, dok u ruci drži čašicu domaće rakije iz sopstvene proizvodnje. Odmah zatim, glumac je sa ponosom pokazao i burad napunjenu zimnicom, potpuno spremnu za hladne mesece koji dolaze.

Sam gradi porodični dom

Osim što uspešno čuva porodičnu tradiciju pečenja rakije, od koje ostvaruje i zapaženu zaradu, Bosiljčić je zasukao rukave i rešio da sopstvenim rukama podigne kuću.

Glumac je nedavno na svom profilu objavio video-zapis iz sela Visibaba, pokazavši pratiocima dokle su stigli radovi na njegovom budućem domu, gde je trenutno završena faza izlivanja temelja. Kako mu nijedan fizički posao nije stran, Milan aktivno učestvuje u samoj gradnji i ne skriva koliko ga ispunjava to što sam stvara krov nad glavom.

Pogledajte kako Milan Bosiljčić sređuje imanje:

1/10 Vidi galeriju Milan Bosiljčić rekonstruiše pradedinu kuću Foto: Printscreen/ Instagram/ milanbosiljcic

"Verujte na reč, ništa lepše nego sam graditi svoju kuću", poručio je glumac tom prilikom.

Širenje zasada i porodične proizvodnje

Uporedo sa građevinskim radovima, Bosiljčić ulaže veliki trud i u širenje porodičnog voćnjaka. Budući da je glavna delatnost njegove porodice proizvodnja domaće rakije, Milan je nedavno povukao ozbiljan poslovni potez i na svom imanju posadio čak 2.550 novih sadnica šljive.

"Preci iz Užica su se time bavili još pre 820 godina. Imali su svoje utvrđenje, tako je i nastao zamak na tom mestu kao omaž našim precima. Brat iz Amerike je imao želju da mesto naših predaha oplemenimo, a meni je prepustio da taj posao vodim, jer on nije toliko često u Srbiji. Rado sam to preuzeo na sebe i rakija koju mi pravimo proizvodi se preko 20 godina. Od rakije proizvodimo samo šljivovicu koja se čuva po posebnoj recepturi i u buradima. Sada je već postala premium brend, dobila je i nagradu", ispričao je glumac govoreći o razvoju porodičnog posla.

Pogledajte video: