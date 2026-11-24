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Čuveni televizijski voditelj Jovan Memedović pokazao je pratiocima na Instagramu kako marljivo obavlja poslove na svom imanju na Debelom brdu. On je podelio video-zapise na kojima se vidi u maslinastozelenom radnom odelu, sa bež kačketom, belim zaštitnim rukavicama i dubokim gumenim čizmama, sasvim spreman za fizičke aktivnosti na svežem vazduhu.

Pogledajte kako Jovan Memedović sređuje imanje na Debelom brdu:

1/7 Vidi galeriju Jovan Memedović sređuje imanje na Debelom brdu Foto: Printscreen/Instagram

Držeći metalne grabulje, Memedović je predano skupljao naslage opalog suvog lišća sa travnjaka i tovario ih u velika crna kolica. Uz ove prizore iz netaknute prirode, autor kultnih emisija kratko je poručio "Jesenji radovi", potvrđujući još jednom da mu seoske obaveze nimalo ne padaju teško.

Idila kraj reke i neobičan posmatrač

U pozadini prostranog imanja, tik iza ograde od drveta i žice, teče mirna reka okružena ogolelim krošnjama pod tmurnim, oblačnim nebom. Posebnu pažnju pratilaca privukla je jedna crna mačka koja je, udobno smeštena na drvenom stubu ograde, pažljivo pratila svaki voditeljev pokret dok je uređivao dvorište.

Jovan Memedović sređuje imanje na Debelom brdu Foto: Printscreen/Instagram

Nekoliko kadrova snimljeno je i sa drvene terase kuće, odakle puca pogled na čitavo domaćinstvo i Memedovića dok uporno puni kolica lišćem. Svojim objavama voditelj je ponovo pobrao simpatije javnosti zbog iskrene posvećenosti prirodi i životu daleko od gradske buke.

Harmonija u vezi sa partnerkom Snežanom

Posle sporazumnog razvoda od bivše supruge, Memedović već dve godine vodi miran život u skladnoj vezi sa mlađom izabranicom Snežanom. Mada se retko pojavljuju zajedno na javnim događajima, izazvali su veliko interesovanje medija i publike kada su nasmejani stigli na premijeru filma "Majka Mara".

Snežana iza sebe ima veoma bogatu biografiju – svojevremeno se uspešno bavila fudbalom, dok je danas posvećena karijeri u oblasti marketinga i televizijske produkcije. Pored emotivne veze, par spaja i zajednički rad, jer povremeno sarađuju na realizaciji njegovih televizijskih projekata. Premda voditelj čvrsto drži do svoje privatnosti i izbegava da javno priča o ljubavnom životu, očigledan sklad na privatnom i poslovnom planu pokazuje da u sedmoj deceniji živi potpuno ispunjeno i spokojno.

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