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Glumac Stiven Hek umro je u 69. godini. Kako prenosi "Page Six", Hek je preminuo u svom domu, a uzrok smrti je aterosklerotska kardiovaskularna bolest.

Tužnu vest o odlasku legendarnog glumca prvo su sa javnošću podelile njegove kolege iz losanđeleske pozorišne trupe Interact Theater Company, u čijem je osnivanju Hek učestvovao 1989. godine.

- Sa velikom tugom delimo vest da je Stiven Hek, jedan od osnivača pozorišne trupe Interact Theatre Company, nedavno preminuo kod kuće, nakon iznenadnog i neočekivanog srčanog napada. Stiven je bio nadaren i svestran izvođač, vrhunski grafički umetnik i voljeni član naše umetničke porodice. Njegova kreativnost i talenat pomogli su u oblikovanju Interact-a u njegovim najranijim godinama, a njegova umetnost, humor, toplina i velikodušan duh obogatili su sve čega se dotakao - piše u saopštenju.

Publika širom sveta najviše će ga pamtiti po brojnim epizodnim ulogama u popularnim serijama. Posebno se izdvojilo njegovo pojavljivanje u sedmoj sezoni čuvenog sitkoma "Sajnfeld", gde je tumačio učesnika humanitarne šetnje posvećene borbi protiv side koji ulazi u raspravu sa Krejmerom zbog odbijanja da ponese traku podrške.

Pored toga, bogatu televizijsku biografiju upotpunio je angažmanima u ostvarenjima "Očajne domaćice", "Američka horor priča", "Agent Karter", "Zapadno krilo", "Opšta bolnica", "Tek pristigli", "Pam i Tomi". Takođe, gledaoci su ga mogli videti u blokbasterima Marvelovog univerzuma - "Tor: Mračni svet" iz 2013. godine, kao i u "Fantastičnoj četvorci" snimljenoj dve godine nakon toga.

Stiven Hek Foto: Printscreen/Instagram

Svoje formalno obrazovanje stekao je na prestižnom Kalifornijskom institutu za umetnost i Američkoj akademiji dramskih umetnosti. Prve korake pred kamerama napravio je kao plesač u kultnom mjuziklu "Briljantin" iz 1978. godine, nakon čega je usledio uspeh na daskama Brodveja kroz nastupe u originalnoj postavi komada "Mačke" i na turnejama sa predstavom "A Chorus Line".

Krunu njegovog autorskog rada u pozorištu predstavljala je monodrama "Willie’s Son", koja mu je 2004. donela nominaciju za nagradu Los Angeles Ovation u kategoriji solo izvođenja.

(Kurir.rs/Telegraf)

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