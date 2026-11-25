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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

između silahtara i sultanije Atike je nepremostiva provalija Foto: umut volkan kincir

Sadržaj 130. epizode

Ajše je uverava sebe da će se nakon progonstva u Amasiju konačno udaljiti od dvorskih intriga i jednog dana sigurno vratiti u palatu, ali Muratova odluka krije mnogo mračniju istinu. Dok se ona suočava sa posledicama svojih postupaka, između silahtara i Atike je nepremostiva provalija. S druge strane, Kosem pokušava da održi stabilnost države i zaštiti dinastiju od novih nemira, dok sve veće nezadovoljstvo zbog sultanovih strogih zabrana preti da dodatno uzdrma prestonicu.

Silahtar-aga odlučuje da se suprotstavi AbazaMehmed-paši nakon što od oca sazna za optužbe o njegovom bogaćenju i zloupotrebi položaja u Bosni. Iako Kosem zatvara slučaj, Mustafa-efendija ne odustaje od namere da istraži šta se zaista dogodilo sa očevom imovinom. U međuvremenu, Sinan-paša kuje plan da preko Sanavber pridobije Kosemino poverenje i iskoristi njenu slabost kako bi je uklonio iz političkog života.

Silahtar dolazi u sukob sa Abaza Mehmet-pašom Foto: umut volkan kincir

Murat daje silahtaru odluku o pogubljenju Ajše, a Farija uspeva da sazna šta u odluci piše i otkriva sultaniji Ajše istinu. Ona pokušava da sazna istinu od silahtar-age, ali njene sumnje postaju sve veće. Pre odlaska iz dvora, želi da se oprosti sa Ahmedom, Hanzade i Kajom, a niko ne sluti da se iza te želje jedne majke krije mračan plan.

Murat u odajama zatiče Ajše kako spava sa devom, međutim spavaju samo na prvi pogled. Sultanija je napisala pismo svojoj nekadašnjoj ljubavi i odlučila da sebi i deci oduzme život. Kada sultan shvati da su svi mrtvi, obuzima ga očaj i nezamisliva tuga, dok Kosem jauče zbog nove smrti u palati. Međutim, ne znaju da je sultanijino samoubistvo posledica razgovora sa Farijom...

Ajše je odlučila da okonča svoj život i život svoje dece Foto: umut volkan kincir

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