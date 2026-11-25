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Portorikanka Dženifer Bareto (27) nova je mis univerzuma, a njenom pobedom na jubilarnom, 75. izdanju prestižnog takmičenja lepote ispisana je istorija. Prvi put od osnivanja ovog izbora 1952. godine, laskavu titulu ponela je žena koja je ostvarena i u ulozi majke.

Pogledajte u galeriji njene fotografije:

1/8 Vidi galeriju Dženifer Bareto iz Portorika, dobitnica titule Mis univerzuma 2026 Foto: Jaydee Lee / Getty images / Profimedia, Alfredo Rolon/The Grosby Group / Grosby Group / Profimedia

Spektakularno finale održano je 24. novembra u San Huanu, u dvorani "Hose Migel Agrelot", gde je pred domaćom publikom Dženifer trijumfovala u konkurenciji više od 110 lepotica iz različitih krajeva sveta. Krunu joj je predala dosadašnja mis univerzuma, Meksikanka Fatima Boš.

Ipak, ono što novu kraljicu lepote izdvaja od brojnih prethodnica jeste njena životna priča. Dženifer je majka devojčice Penelope, po profesiji je psiholog i socijalni radnik, ima dve master diplome, a profesionalnu karijeru gradila je radeći za američku vojsku.

Majkama je decenijama bilo zabranjeno da se takmiče

Dženifer Bareto iz Portorika, dobitnica titule Mis univerzuma 2026 Foto: Ramon ''Tonito'' Zayas / Zuma Press / Profimedia

Da se na izbor prijavila samo nekoliko godina ranije, Dženifer ne bi imala pravo ni da zakorači na pistu.

Organizatori izbora za Mis univerzuma decenijama su insistirali na tome da takmičarke budu neudate i da nemaju decu. Odluka o ukidanju ovog ograničenja doneta je 2022. godine, a nova pravila počela su da se primenjuju 2023. godine.

Zanimljivo je da se Bareto pre ovogodišnjeg nacionalnog izbora nikada nije oprobala u sličnim takmičenjima. Dok su mnoge njene rivalke godinama sticale iskustvo na modnim pistama i izborima lepote, Portorikanka je svoju karijeru gradila u potpuno drugačijem okruženju.

Radila za američku vojsku i pomagala žrtvama nasilja

Iza glamuroznih haljina, besprekornog izgleda i blistave krune krije se ozbiljna profesionalna biografija.

Dženifer Bareto iz Portorika, dobitnica titule Mis univerzuma 2026 Foto: Jaydee Lee / Getty images / Profimedia

Dženifer je diplomirala psihologiju, a potom završila master studije psihologije i socijalnog rada. Dodatno se usavršavala u oblastima zaštite dece, porodičnog nasilja, prevencije samoubistava, rada sa osobama koje su preživele traume i procene potreba lokalnih zajednica.

Od 2021. godine angažovana je u američkoj vojnoj bazi Fort Kavazos u Teksasu, gde se bavila edukacijom i kriznim intervencijama u okviru programa podrške porodicama.

Radila je sa žrtvama porodičnog nasilja i zlostavljanja dece, pružala pomoć porodicama pripadnika vojske i učestvovala u obuci rukovodećeg kadra za prepoznavanje i sprečavanje nasilja.

Kasnije se posvetila i razvoju preventivnih programa usmerenih na unapređenje kvaliteta života vojnih zajednica.

Učešće na izboru za Mis univerzuma za nju je predstavljalo priliku da teme kojima se godinama profesionalno bavi približi široj javnosti.

Nije želela da joj pobedu pripisuju domaćem terenu

Dženifer Bareto iz Portorika, dobitnica titule Mis univerzuma 2026 Foto: Alfredo Rolon/The Grosby Group / Grosby Group / Profimedia

Činjenica da je ovogodišnji izbor održan upravo u Portoriku otvorila je pitanje da li predstavnica domaćina ima prednost u odnosu na ostale takmičarke.

Dženifer se tokom takmičenja osvrnula na takve komentare u razgovoru za magazin "Hola". Iako joj je podrška sunarodnika mnogo značila, želela je da njen plasman bude prepoznat kao rezultat uloženog rada i priprema, a ne privilegija koju joj je donelo mesto održavanja manifestacije.

Tokom završnice takmičenja odgovarala je i na pitanja o veštačkoj inteligenciji i odgovornosti savremenih lidera.

Posebnu poruku uputila je ženama širom sveta, ohrabrujući ih da izgrade samopouzdanje i identitet koji neće zavisiti od tuđeg mišljenja. Umesto težnje ka savršenstvu, pozvala ih je da prihvate sopstvenu autentičnost.

Dženifer Bareto iz Portorika, dobitnica titule Mis univerzuma 2026 Foto: Jaydee Lee / Getty images / Profimedia

Portoriko čekao krunu punih 20 godina

Trijumf Dženifer Bareto ima poseban značaj i za njeno rodno ostrvo. Portoriko je poslednji put osvojio titulu Mis univerzuma 2006. godine, kada je pobedila Zulejka Rivera.

Nova misica postala je šesta predstavnica Portorika koja je osvojila prestižnu krunu, čime se pridružila svojim slavnim prethodnicama Marisol Malaret (1970), Debori Karti-Deu (1985), Dajanari Tores (1993), Denis Kinjonjes (2001) i Zulejki Riveri (2006).

Finalistkinje takmičenja Mis Univerzuma 2026 Foto: Jaydee Lee / Getty images / Profimedia

Među pet najbolje plasiranih takmičarki našle su se i predstavnice Filipina, Novog Zelanda, Venecuele i Dominikanske Republike, dok hrvatska predstavnica Antea Mršić nije uspela da se plasira među 30 najboljih.

Ovogodišnje takmičenje okupilo je žene sa impresivnim profesionalnim dostignućima. Među učesnicama bile su lekarke, žene sa master diplomama, kao i deset majki.

Izbor nisu zaobišli ni pehovi

Finalistkinje takmičenja Mis Univerzuma 2026 Foto: Jaydee Lee / Getty images / Profimedia

Iako je završno veče proteklo u znaku glamura, jubilarno izdanje manifestacije pratili su i brojni problemi.

Pojedine predstavnice afričkih zemalja nisu uspele da doputuju u Portoriko zbog poteškoća sa dobijanjem viza, dok su društvene mreže preplavili snimci takmičarki koje su gubile ravnotežu hodajući improvizovanom pistom prekrivenom peskom.

Posebnu pažnju privukla je predstavnica Francuske, koja je nakon povrede zadobijene tokom proba snimljena u invalidskim kolicima.

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