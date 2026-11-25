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Iranska umetnica Parastu Ahmadi i četvoro članova njene produkcijske ekipe dobili su kaznu od po 74 udarca bičem zbog "vređanja javnog morala proizvodnjom i objavljivanjem nemoralnog sadržaja na internetu".

Pogledajte u galeriji kako je nastupala Parastu Ahmadi:

1/5 Vidi galeriju Parastu Ahmadi osuđena na 74 udarca bičem Foto: Printscreen/Youtube

Čitav slučaj pokrenut je u decembru 2024. godine, nakon što je na platformi Jutjub osvanuo video-zapis njenog koncerta na kojem nastupa otkrivenog lica i kose. Prema podacima norveške organizacije za zaštitu ljudskih prava Hengav, pevačica je u gradu Komu, smeštenom južno od prestonice Teherana, pevala u pratnji muških instrumentalista bez obaveznog hidžaba na glavi.

Objavljivanje ovog nastupa na internetu dovelo je do pokretanja sudskog procesa koji je okončan drakonskom presudom – fizičkim kažnjavanjem bičevanjem za samu pevačicu i njene saradnike. Pored toga, sud im je odredio i dvogodišnju zabranu umetničkog i muzičkog delovanja, kao i zabranu napuštanja zemlje, izvestio je portal Emtedad pozivajući se na navode advokata Mostafe Nilija.

Oštre reakcije Zapada

Informacija o izricanju kazne bičevanja pokrenula je talas oštrih osuda u zapadnim zemljama, čije su vlade i organizacije za ljudska prava ovakvu meru okarakterisale kao vid torture i direktno kršenje međunarodnih normi.

Sa druge strane, zvanični Teheran odbacuje sve primedbe na račun poštovanja ljudskih prava u svojoj zemlji, uzvraćajući zapadnim državama porukom da najpre reše sopstvene probleme u tom domenu, dok iranski zvaničnici nisu odmah odgovorili na upit agencije Rojters za komentar ovog slučaja.

Strogi zakoni koji ženama nameću obavezno pokrivanje glave hidžabom bili su glavni okidač velikih demonstracija koje su potresle zemlju 2022. godine, posle tragične smrti iranske Kurdkinje Mahse Amini. Ona je izgubila život u policijskom pritvoru, gde je dospela zbog navodnog nepoštovanja propisanih pravila odevanja. Premda se danas na ulicama Teherana i drugih iranskih gradova sve veći broj žena otvoreno suprotstavlja ovim ograničenjima, primena sankcija od strane vlasti postala je neujednačena i selektivna.

(Kurir.rs/BBC)

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