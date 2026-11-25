Slušaj vest

Dugogodišnji kubanski vođa Fidel Kastro ostao je upamćen po snažnom političkom pečatu koji je ostavio, ali i po izuzetno burnom i kontroverznom ljubavnom životu. Između dva braka, najmanje devetoro naslednika i bezbrojnih afera, pa sve do tajne romanse sa američkom špijunkom, njegova intima bila je jednako uzbudljiva i puna obrta kao i njegova politička borba.

Pogledajte u galeriji Fidela Kastra:

1/8 Vidi galeriju Fidel Kastro Foto: Profimedia, Printscreen Facebook

Prvi put je stao na ludi kamen 1948. godine sa Mirtom Dijaz-Balar, koja mu je rodila sina. Zajednički život potrajao je do 1955. godine, kada se Mirta sa dečakom odselila u Sjedinjene Američke Države. Ovaj odlazak je duboko uzdrmao Kastra, o čemu svedoče i redovi koje je slao svojoj polusestri Lidiji:

"Odbijam čak i da pomislim da moj sin može da prespava jednu noć pod istim krovom koji štiti moje najveće neprijatelje i da ga ljube te bedne Jude", pisao je on.

Dok je boravio u Meksiku pripremajući gerilske akcije, Kastro je ubedio bivšu ženu da mu pošalje sina na kratko viđanje. Premda je bilo dogovoreno da dete ostane svega četrnaest dana, on je odbio da ga vrati. Ipak, dok su tetke šetale sa dečakom ulicama Meksiko Sitija, trojica naoružanih ljudi su ga otela i vratila majci.

Fidel Kastro važi za velikog zavodnika Foto: Profimedia

Sa drugom suprugom, Dalijom Soto del Valje, nekadašnjom učiteljicom koju je sreo tokom akcije opismenjavanja naroda, bio je u braku od 1989. godine pa sve do smrti 2016. godine. O njihovoj svakodnevici se u javnosti znalo vrlo malo jer se Dalija retko eksponirala. Iz tog braka dobili su petoricu sinova: Aleksisa, Alehandra, Anhelita, Aleksandera i Antonija. Najistaknutiji među njima, Antonio, izgradio je karijeru ortopedskog hirurga i bio veoma posvećen bejzbolu, sportu koji je njegov otac strastveno voleo.

Više od 35.000 žena

Priče o Kastrovoj nezasitoj ljubavnoj energiji vremenom su prerasle u pravi mit. Prema navodima lista Njujork post, procenjuje se da je bio intiman sa čak 35.000 žena, dok su njegovi telohranitelji navodno svakodnevno obilazili obalu i plaže kako bi mu dovodili nove partnerke.

"Pa, ja nemam pleme. Manje od desetak", uzvratio je Kastro svojevremeno uz osmeh kada su mu postavili pitanje o broju njegove dece.

Fidel Kastro važi za velikog zavodnika Foto: Shutterstock

Novinar magazina Veniti fer zabeležio je 2008. godine da je kubanski lider obožavao da zavodi i da se nimalo nije libio da izgovara otvorene seksualne aluzije.

Tajanstvena špijunka Marita Lorenc

Jedna od najzvučnijih figura iz Kastrovog ljubavnog života bila je Marita Lorenc, špijunka nemačko-američkog porekla koja je tvrdila da je ostala u drugom stanju sa njim, a da je potom vrbovana sa zadatkom da ga ubije. Njena nesvakidašnja sudbina opisana je u knjizi "Marita: The Spy Who Loved Castro", ali i ekranizovana u nekoliko navrata. Njen lik na filmu oživela je glumica Dženifer Lorens, što je Mariti posebno imponovalo. Njih dvoje su se prvi put sreli 1959. godine, u trenutku kada je ona imala devetnaest godina, na brodu njenog oca usidrenom u luci u Havani.

"Nikada neću zaboraviti kada sam prvi put ugledala taj prodoran pogled, to lepo lice, taj zlobni i zavodljivi osmeh", opisala je ona taj trenutak.

Kastro joj se tom prilikom obratio rečima: "Ja sam dr Kastro. Fidel. Ja sam Kuba. Došao sam da posetim vaš veliki brod".

Fidel Kastro važi za velikog zavodnika Foto: Profimedia

Već iste noći završili su zajedno u njenoj brodskoj kabini. Nedugo zatim poslao je privatni avion po nju kako bi je vratio u Havanu, gde je uz njega provela narednih sedam meseci. Ubrzo je zatrudnela, ali je tvrdila da su joj u sedmom mesecu trudnoće podmetnuli drogu i da je pod nerazjašnjenim okolnostima izgubila dete.

Po povratku u Ameriku stupila je u kontakt sa Frenkom Stradžinsom iz FBI-ja, koji ju je angažovao da izvrši atentat na kubanskog predsednika. Snabdevena otrovnim pilulama, uputila se nazad na Kubu. Kada su se ponovo našli licem u lice, Kastro je već bio upućen u njene namere.

"Niko me ne može ubiti. Niko", izgovorio je dok joj je u ruke pružao svoj pištolj.

Lorenc je prosula otrovne tablete u bide, o atentatu više nisu progovorili ni reč, a nakon zajedničke ljubavne noći vratila se u Sjedinjene Države.

Nakon što je ponovo kročila na američko tlo, Marita je ušla u romansu sa svrgnutim venecuelanskim diktatorom Markosom Perezom Himenezom, sa kojim je dobila ćerku. Zbog sudskih sporova oko dokazivanja očinstva i kršenja ugovora o tajnosti podataka, ostala je bez pet miliona dolara nasledstva. Kasnije se približila kriminalnim krugovima i započela vezu sa šefom organizacije "Kosher Nostra" Edijem Levijem. Kada ju je i on izneverio, udala se za agenta FBI-ja Luja Jurasitsa, sa kojim je dobila sina. Razveli su se 1975. godine, a on je umro 2009. godine.

Decenijama je tražila izgubljeno dete

Lorenc nikada nije odustala od uverenja da je dete koje je začela sa Kastrom preživelo. Zbog toga je 1981. godine ponovo otputovala na Kubu zahtevajući objašnjenje.

Fidel Kastro spavao je sa 35.000 žena Foto: Profimedia

"Moram da znam odgovore, Fidele. Želim da saznam istinu o našem sinu", rekla mu je otvoreno.

On joj je na to uzvratio: "U redu je, sva deca ovde pripadaju Kubi", nakon čega je pozvao stražara koji je u prostoriju uveo mladića po imenu Andre.

"Bio je to naš sin, verujem u to", ostala je pri svom uverenju Marita.

Vest o Kastrovoj smrti 2016. godine duboko ju je potresla, pa je tom prilikom emotivno izjavila:

"On je bio ljubav mog života. On je i dalje duhovno tu. Otišao je samo telom, ne dušom".

Poslednje godine svog života Marita je provela u potrazi za ćerkom i bivšim izabranikom u Venecueli, boraveći punih osam meseci među tamošnjim domorodačkim plemenima. Po povratku u Ameriku živela je sa sinom u Bruklinu, gde je i preminula 2019. godine.

Emotivna biografija Fidela Kastra nije nimalo zaostajala za dramatikom njegove revolucionarne vladavine. Mnoge žene su prolazile kroz njegov život, ali sudbina Marite Lorenc ostaje zabeležena kao jedna od najintrigantnijih ljubavnih priča u modernoj istoriji svetskih državnika, u kojoj su se neraskidivo prepleli visoka politika, strast, špijunske igre i lična tragedija.

Pogledajte video: Fidel Kastro koristio je moringu