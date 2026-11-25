Mis Srbije Nikolina Vujčić u srebrnom nacionalnom kostimu inspirisanom Teslinim kalemom i sa krunom u bojama srpske zastave

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Jubilarno, 75. izdanje svetskog takmičenja za Mis univerzuma privedeno je kraju 24. novembra u portorikanskom gradu San Huanu. Glavnu nagradu i krunu odnela je domaća takmičarka Dženifer Bareto, dok je predstavnica Srbije Nikolina Vujčić zauzela zapaženo 30. mesto.

Pogledajte u galeriji fotografije Nikoline Vujčić:

1/6 Vidi galeriju Mis Srbije Nikolina Vujčić Foto: instagram/nikolinaavujcic

Dvadesetsedmogodišnja Dženifer Bareto iz Portorika zvanično je ponela titulu najlepše žene planete, čime je na ovom prestižnom nadmetanju lepote ispisana nova stranica istorije. Prvi put od 1952. godine, kada je izbor pokrenut, pobedničku krunu osvojila je žena koja je već ostvarena u ulozi majke.

Velika finalna završnica održana je u areni "Hose Migel Agrelot" u San Huanu, gde je Bareto, bodrena gromoglasnim aplauzima publike iz svoje zemlje, odnela pobedu u nadmetanju sa više od 110 devojaka iz čitavog sveta.

Naša zemlja ponovila rezultat iz 2024. godine

Srbiju je u izuzetno jakoj konkurenciji od 120 učesnica na dostojanstven način predstavila Nikolina Vujčić, uspevši da se probije na visoku 30. poziciju. Tim plasmanom naša zemlja je izjednačila uspeh ostvaren 2024. godine, kada je tadašnja srpska misica Ivana Trišić takođe okončala takmičenje na istom mestu.

Mis Srbije Nikolina Vujčić u srebrnom nacionalnom kostimu inspirisanom Teslinim kalemom i sa krunom u bojama srpske zastave Foto: instagram/nikolinaavujcic

Pre same završnice, Nikolina je privukla ogromnu pažnju javnosti predstavljanjem nacionalne nošnje, čiji je glavni motiv bio naš proslavljeni naučnik Nikola Tesla. Raskošno dizajnirana toaleta osmišljena je tako da podseća na poznati Teslin kalem, dok su srebrni kristali i pažljivo birani ukrasi čitavoj kreaciji udahnuli posebnu dozu glamura.

Detalji na kruni koju je naša predstavnica ponela oslikavali su boje zastave Srbije, a snažan vizuelni utisak ostavila je i velika kružna konstrukcija na njenim leđima, koja je na efektan način upotpunila ovaj jedinstveni scenski kostim.

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