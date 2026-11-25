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Britanski glumac Džejms Farar (39), najpoznatiji po ulozi u popularnoj seriji "EastEnders", izazvao je pravu pometnju među pratiocima objavom snimka sa odmora u Austriji. Glumac je u jednom delu podeljenog videa prošetao gotovo potpuno go, prekrivajući intimne delove tela samo peškirom.

Farar, koji od 2021. godine u poznatoj BBC-jevoj seriji tumači lik Zaka Hadsona, na odmoru je boravio sa suprugom Ali u austrijskom velnes-centru STOCK resort. Na svom profilu na Instagramu podelio je nekoliko trenutaka opuštanja, a među njima su se našli i kadrovi njegovog intenzivnog treninga u teretani.

Emotivna poruka iz austrijske divljine

Glumac je uz objavu podelio i ličnu poruku o razlozima odlaska na odmor.

"Život je u poslednje vreme bio pravi izazov... Naš program pomaže gostima da pronađu načine kako da se nose sa životnim iskušenjima. To je vreme i prostor za oporavak i rast. Ovaj put smo sami otišli na odmor u neverovatan rizort. Duboko u divljini, visoko u oblacima, da se posvetimo svojim osećanjima. Bilo je to vreme za čišćenje energije i rad na viziji za budućnost. Vratili smo se u London spremni za život i sve što on nosi", napisao je glumac.

Pogledajte u galeriji Džejmsa Farara:

1/5 Vidi galeriju Džejms Farar Foto: Printscreen/Instagram

Iako je glumac želeo da naglasi emotivnu i regenerativnu stranu odmora, u prvom planu njegovih obožavalaca ipak se našao njegov fizički izgled.

"Blago njegovoj ženi", "Vau, ne mogu da prestanem da gledam, a nisam ni sigurna zašto", "Čoveče... Zašto ovaj video ne traje 15 sati?", zapitao se jedan pratilac, dok su se ispod videa nizali komentari poput onog "Goli Džejms".

Promene u glumačkoj postavi serije

Dok Farar nastavlja da radi na seriji "EastEnders", u glumačkoj postavi te dugovečne hit serije dogodile su se brojne promene. Nekoliko njegovih kolega napušta set, uključujući Džuhaima Rasula Čoudurija i Aliju Džejms koji su dobili otkaz, a glumili su tinejdžere Davindera "Nageta" Gulatija i Avani Nandru-Hart.

(Kurir.rs/ShowBuzz)

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