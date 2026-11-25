Slušaj vest

Komičar i glumac Gabrijel Iglesijas zabrinuo je svoje obožavaoce nakon što mu je pozlilo tokom nastupa u Severnoj Karolini u nedelju uveče. Iglesijasa je sa bine u dvorani Lenovo Center u Raliju, pred sam kraj jednosatnog nastupa, ispratilo obezbeđenje.

Društvenim mrežama proširio se snimak trenutka kada je komičar, poznatiji pod nadimkom Flafi, iznenada prestao da govori i pogrbio se na stolici. Kadar se potom prebacio na Iglesijasa iza kulisa, gde je primio terapiju za disanje.

Kolege unapred upozorile publiku

Portal TMZ je izvestio da je komičar Martin Moreno najavio Iglesijasa pre njegovog izlaska i upozorio publiku da se njegov kolega ne oseća dobro. To je potvrdio i sam Iglesijas na početku svog nastupa, a pri samom kraju su ga pripadnici obezbeđenja i Moreno izveli sa scene. Prema navodima medija, glumac nije zadržan u bolnici i potpuno se oporavio do ponedeljka.

Odbio da otkaže nastupe uprkos bolesti

Jedan obožavalac koji je prisustvovao događaju ispričao je da se Iglesijas "obilno znojio" i da nije izgledao dobro. "Svi su bili jako zabrinuti", dodao je taj gledalac.

Izvor blizak komičaru otkrio je za TMZ da je Gabrijel bio bolestan, ali da nije želeo da otkaže zakazane nastupe. Pre gostovanja u Raliju nastupao je u Norfolku u Virdžiniji, a izvor tvrdi da se tada dobro osećao. Njegov sledeći nastup zakazan je za 28. novembar u Memfisu u Tenesiju.

(Kurir.rs/Jutarnji)

Pogledajte video: Glumac Mikele Morone u Beogradu