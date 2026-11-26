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Šeron Stoun (68), holivudska zvezda koja je svojevremeno slovila za jednu od najfatalnijih žena sveta, ovih dana privukla je pažnju neobičnim izdanjem na ulicama Njujorka. Umesto u glamuroznoj garderobi kakvu najčešće nosi pred fotografima, glumica je uslikana u invalidskim kolicima, sa ortopedskom čizmom na nozi i u širokom kaputu.

Imajući u vidu zdravstvene probleme sa kojima se suočavala u prošlosti, ovakav prizor mogao je da zabrine njene obožavaoce. Međutim, razlog zbog kojeg se našla u invalidskim kolicima isključivo je profesionalne prirode.

Zvezda kultnog erotskog trilera "Niske strasti" trenutno je angažovana na snimanju filma "Martha & Muhammad" ("Marta i Muhamed"), novog ostvarenja produkcijske kuće "A24", kojim će komičar i glumac Rami Jusef debitovati kao reditelj dugometražnog filma.

Nova uloga otvara pitanje ljubavi između različitih svetova

U središtu radnje nalazi se imućna njujorška udovica koja započinje neočekivanu ljubavnu vezu sa znatno mlađim muslimanom. Njihova romansa otvara pitanja verskih, kulturnih i klasnih razlika, imigracije, ali i društvenih predrasuda sa kojima se suočavaju ljudi čiji se životni izbori ne uklapaju u ustaljene norme.

Pored Šeron Stoun i Ramija Jusefa, koji je ujedno i scenarista ostvarenja, glumačku ekipu čine Amanda Sajfred i Džef Danijels, dvostruki dobitnik nagrade Emi. Snimanje u Njujorku planirano je do 20. januara 2027. godine.

Za Šeron Stoun ovaj angažman predstavlja još jednu priliku da pokaže glumački raspon daleko izvan uloga zavodnica koje su joj svojevremeno donele planetarnu popularnost.

Šeron Stoun u podkastu The Person Who Believed in Me Foto: Printscreen/Youtube

Lekari joj davali samo jedan odsto šanse da preživi

Fotografije glumice u invalidskim kolicima podsetile su javnost i na jedan od najtežih perioda njenog života.

U septembru 2001. godine Šeron Stoun doživela je moždani udar, praćen krvarenjem u mozgu koje je trajalo devet dana. Kako je kasnije otkrila, lekari su joj davali svega jedan odsto šanse da preživi.

Usledio je dugotrajan oporavak tokom kojeg se suočavala sa poremećajima govora i vida, kao i gubitkom osećaja u levoj nozi. Imala je poteškoće sa čitanjem, a posledice moždanog udara godinama su uticale na njenu svakodnevicu.

Ipak, ni kada je govorila o najtežim zdravstvenim problemima, glumica se nije odricala svog prepoznatljivog smisla za humor.

- Imam oštećenje mozga, moraćete jednostavno da se pomirite s tim. Sada funkcionišem kao sasvim obična plavuša - izjavila je svojevremeno.

Tokom oporavka izgubila 18 miliona dolara

Pogledajte u galeriji fotografije glumice iz kultnog serijala:

1/5 Vidi galeriju Šeron Stoun u filmu Niske strasti Foto: IFA Film / United Archives / Profimedia, TriStar Pictures / Everett / Profimedia, Pictorial Press, Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia

Zdravstvena kriza nije ostavila posledice samo na njeno fizičko stanje, već i na karijeru i finansije. Glumica je 2024. godine otkrila da je tokom sedmogodišnjeg oporavka ostala bez ušteđevine od 18 miliona dolara.

Tvrdila je da su pojedini ljudi iskoristili njenu ranjivost u periodu kada nije bila u mogućnosti da samostalno kontroliše svoje finansije.

Povratak u Holivud takođe nije bio jednostavan. Nakon što je godinama bila među najtraženijim glumicama svoje generacije, ponude za velike filmske uloge postale su znatno ređe.

Uprkos svemu, Šeron nije odustala od umetnosti. Pored glume, posvetila se slikarstvu, pisanju i humanitarnom radu, a u memoarima "The Beauty of Living Twice" ("Lepota dvostrukog života"), objavljenim 2021. godine, otvoreno je progovorila o traumama, zdravstvenim problemima i iskustvima iz filmske industrije.

Video: Edita Aradinović kao Šeron Stoun