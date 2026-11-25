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Glumica Hejden Panetijer preminula je 16. avgusta u 37. godini, a iza sebe je ostavila imovinu vrednu više od šest miliona dolara. Njena ćerka Kaja (11), koju je dobila sa bivšim verenikom Vladimirom Kličkom, imenovana je jedinom naslednicom njene imovine, pokazuju sudska dokumenta do kojih je došao portal Page Six.

Pogledajte fotografije Hejden Panetijer:

1/9 Vidi galeriju EVO ZAŠTO JE BIVŠA KLIČKOVA VERENICA POSLALA DETE KOD OCA: Bila na ivici SMRTI, alkoholisana i puna tableta na koje se navukla! Foto: Printscreen/Youtube/People

Kličko, kojeg je sud u septembru imenovao privremenim starateljem imovine svoje ćerke, podneo je zahtev da poreska i finansijska savetnica Melisa Moskal Bensivenga preuzme upravljanje zaostavštinom preminule glumice.

Preminula bez testamenta

Sudska dokumenta otkrila su i da je Panetijer preminula bez testamenta, ostavivši iza sebe 5.208.519 dolara lične imovine i 1.023.600 dolara u nekretninama, čime se ukupna vrednost njene zaostavštine procenjuje na 6.232.119 dolara.

Hejden Penetijer Foto: Supplied by LMK / IPA / Profimedia

Podsećanja radi, policija u Grinvilu u Južnoj Karolini potvrdila je da je njena smrt bila nesrećan slučaj. Mrtvozornik je još u septembru utvrdio da je glumica preminula od posledica predoziranja, ali je policija nastavila da istražuje okolnosti njene smrti.

Zvanično završena istraga

Nedavno je potvrđeno da je istraga zvanično završena i da ni protiv koga nije podignuta optužnica. Policija je saopštila da su nalazi mrtvozornika i rezultati istrage potvrdili da je reč o nesrećnom slučaju.

Pogledajte fotografije Hejden Panetijer i Vladimira Klička:

1/5 Vidi galeriju Hejden Penetijer i Vladimir Kličko u braku su dobili ćerku Kaju Foto: Norman Scott / Shutterstock Editorial / Profimedia, Ima Kuroda / PictureLux / Profimedia, Jörg Carstensen / AFP / Profimedia

Toksikološki nalaz otkrio je smrtonosnu kombinaciju nekoliko različitih supstanci u njenom organizmu. Analiza je pokazala prisustvo izuzetno snažnog sintetičkog opioida fentanila, kao i lekova alprazolama, metokarbamola i kvetiapina.

Reč je o lekovima koji se inače koriste za lečenje anksioznosti, ublažavanje bolova i opuštanje mišićne napetosti. Obdukcijom nisu pronađene povrede koje bi mogle da doprinesu smrtnom ishodu.

(Kurir.rs7Story.hr)

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