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Dvojica muškaraca optužena su za upad na imanje, princeze Kejt Midlton i princa Vilijama a detalji koji su izneti pred sudom otkrili su da je čitava akcija bila mnogo ozbiljnija nego što se prvobitno mislilo.

Incident se dogodio u ponedeljak, 23. novembra, na imanju Sandringem u Norfolku. Policija je nešto pre 18 časova dobila dojavu o sumnjivim aktivnostima na adresi Anmer Hol, u rezidenciji koju je kraljica Elizabeta poklonila princu Vilijamu i Kejt Midlton povodom venčanja 2011. godine.

Mirgen Doku (34) i Arilen Ndoci (32) optuženi su za ulazak u stambeni objekat sa namerom da počine krađu, kao i za neovlašćeni ulazak na zaštićeno područje, saopštila je u sredu policija Norfolka.

Prema navodima policije, osumnjičeni su pronađeni i uhapšeni u blizini Amner Hola, na imanju Sandringem, nakon čega su privedeni na ispitivanje.

Foto: Toby Melville / PA Images / Profimedia

Na lice mesta odmah su upućene specijalne jedinice, a potraga je prerasla u veliku bezbednosnu operaciju. U akciji su učestvovali i obučeni psi, dronovi i helikopter koji je nadletao celo područje u potrazi za osumnjičenima. Ubrzo su i uhapšeni na imanju.

Ukrali manžetne i sat?

Dvojica muškaraca pojavila su se u sredu ujutru pred sudom za prekršaje u Noriču, gde je tužilaštvo iznelo tvrdnje da su državljani Albanije navodno ukrali šest manžetni i jedan sat, prenosi „San“.

Kako je ranije objavljeno, princ Vilijam i princeza Kejt, kao ni njihova deca, prinčevi Džordž i Luis i princeza Šarlot, nisu se nalazili u blizini kuće u vreme provale.

Kraljevska porodica je tada boravila na svom imanju u Vindzoru. Kralj Čarls bio je nedaleko od mesta provale U vreme incidenta, kralj Čarls navodno se nalazio svega nekoliko kilometara od Amner Hola, u kući Sandringem.