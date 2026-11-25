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Nemački model, glumica i umetnica Vera Gotlibe Ana grofica fon Lendorf-Štajnort, poznata kao Veruška, ili Veruška fon Lendorf, preminula je 25. novembra 2026. u 87. godini, u krugu porodice i prijatelja u svom domu.

Veruška Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Detinjstvo obeleženo užasima nacističke Nemačke

Rođena je kao Vera Ana Gotlibe grofica fon Lendorf 1939. godine u Istočnoj Pruskoj, u aristokratskoj porodici. Prve godine života provela je na porodičnom imanju Štajnhort.

Međutim, njeno detinjstvo obeležili su užasi nacističke Nemačke i Drugog svetskog rata.

Njen otac, grof Hajnrih fon Lendorf-Štajnhort, bio je deo pokreta otpora nemačkom diktatoru Adolfu Hitleru i učestvovao je u pokušaju atentata na njega 1944. godine.

Nakon što je atentat propao, grof Hajnrih je pogubljen, dok je Vera poslata u dečji dom pod upravom SS-a. Njena majka bila je primorana da radi u radnom logoru.

Uprkos traumatičnom detinjstvu, Vera je kasnije uspela da oblikuje čitavu jednu generaciju i postane međunarodno poznata kao Veruška.

Veruška Foto: SOEREN STACHE / AFP / Profimedia

Otkrivena u Firenci, osvojila svetske modne piste

Manekenku je 1959. godine, dok je studirala umetnost u Firenci, otkrio fotograf Ugo Mulas. Zapazio je visoku Nemicu, koja je bila visoka oko 183 centimetra.

Veruška je jednom prilikom priznala da ju je visina zbog koje je bila drugačija od drugih devojaka činila „ružnim čudovištem“. Ipak, njene upečatljive plave oči i neobična pojava privukle su pažnju brojnih fotografa i modnih kuća.

Veliki proboj ostvarila je tokom šezdesetih godina, kada je počela da radi u Parizu i Njujorku. Pojavljivala se na naslovnim stranama međunarodnih izdanja časopisa „Vog“ i postala jedna od najplaćenijih manekenki na svetu.

Sarađivala sa Dalijem i nosila kreacije najvećih dizajnera



Veruška je ostvarila kreativnu saradnju sa španskim nadrealističkim umetnikom Salvadorom Dalijem. Zajedno su spajali visoku modu, performans i nadrealizam, stvarajući fotografije koje su pomerale granice umetnosti i mode. Neke od njenih najpoznatijih fotografija nastale su u saradnji sa italijanskim fotografom Frankom Rubartelijem.

Bila je poznata i po saradnji sa velikim modnim imenima, među kojima su Iv Sen Loran i Pako Raban. Posebno mesto u njenoj karijeri zauzela je uloga u filmu „Uvećanje“ iz 1966. godine, koji je režirao Mikelanđelo Antonioni.

Najveći preokret napravila je stvaranjem same Veruške - personu misterioznog porekla i ruski zvučnog imena. Povratkom u Njujork 1964. našla je industriju spremnu da prihvati njen nekonvencionalni izgled. U Dijani Vriland, tadašnjoj urednici američkog Voguea, pronašla je saveznicu. Richard Avedon ju je proglasio "najlepšom ženom na svetu", a njena sposobnost da se pretvara - od carskog do divljeg, od androginog do otvoreno ženskog - učinila ju je jednom od prvih supermodela i velikom performativnom umetnicom mode.

01:46 Nevena Models proslavila punoletstvo sinu Izvor: Privatna arhiva