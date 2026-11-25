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Prva nemačka supermanekenka Veruška fon Lendorf preminula je u 87. godini. Nekada su je nazivali „najlepšom ženom na svetu“, a tokom šezdesetih godina postala je jedna od najfotografisanijih manekenki i globalna modna ikona.

Detinjstvo obeleženo užasima nacističke Nemačke



Rođena je kao Vera Ana Gotlibe grofica fon Lendorf 1939. godine u Istočnoj Pruskoj, u aristokratskoj porodici. Prve godine života provela je na porodičnom imanju Štajnhort.

Međutim, njeno detinjstvo obeležili su užasi nacističke Nemačke i Drugog svetskog rata. Njen otac, grof Hajnrih fon Lendorf-Štajnhort, bio je deo pokreta otpora nemačkom diktatoru Adolfu Hitleru i učestvovao je u pokušaju atentata na njega 1944. godine.

Nakon što je atentat propao, grof Hajnrih je pogubljen, dok je Vera poslata u dečji dom pod upravom SS-a. Njena majka bila je primorana da radi u radnom logoru.

Uprkos traumatičnom detinjstvu, Vera je kasnije uspela da oblikuje čitavu jednu generaciju i postane međunarodno poznata kao Veruška.

Veruška Foto: Prisma by Dukas/RDB, Prisma by Dukas Presseagentur GmbH / Alamy / Profimedia

Otkrivena u Firenci, osvojila svetske modne piste

Manekenku je 1959. godine, dok je studirala umetnost u Firenci, otkrio fotograf Ugo Mulas. Zapazio je visoku Nemicu, koja je bila visoka oko 183 centimetra.

Veruška je jednom prilikom priznala da ju je visina zbog koje je bila drugačija od drugih devojaka činila „ružnim čudovištem“. Ipak, njene upečatljive plave oči i neobična pojava privukle su pažnju brojnih fotografa i modnih kuća.

Veliki proboj ostvarila je tokom šezdesetih godina, kada je počela da radi u Parizu i Njujorku. Pojavljivala se na naslovnim stranama međunarodnih izdanja časopisa „Vog“ i postala jedna od najplaćenijih manekenki na svetu.

Veruška Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Sarađivala sa Dalijem i nosila kreacije najvećih dizajnera

Veruška je ostvarila kreativnu saradnju sa španskim nadrealističkim umetnikom Salvadorom Dalijem. Zajedno su spajali visoku modu, performans i nadrealizam, stvarajući fotografije koje su pomerale granice umetnosti i mode.

Neke od njenih najpoznatijih fotografija nastale su u saradnji sa italijanskim fotografom Frankom Rubartelijem.

Bila je poznata i po saradnji sa velikim modnim imenima, među kojima su Iv Sen Loran i Pako Raban.

Posebno mesto u njenoj karijeri zauzela je uloga u filmu „Uvećanje“ iz 1966. godine, koji je režirao Mikelanđelo Antonioni.

Šokirala javnost kada je govorila o abortusu

Veruška je 1971. godine izazvala veliku pažnju javnosti kada se pojavila na naslovnoj strani nemačkog magazina „Štern“, zajedno sa još 27 žena, pod sloganom „Imali smo abortuse!“.

U tom broju časopisa 374 žene javno su izjavile da su prekinule trudnoću, iako je abortus u to vreme u Nemačkoj bio ilegalan.

Manekenka je, prema navodima, privlačila pažnju i velikih kulturnih ličnosti, među kojima su bili Al Paćino, Džek Nikolson i Voren Biti.

I u poznim godinama izlazila na modne piste

Veruška je i u poznijim godinama nastavila da se pojavljuje na modnim pistama.

Bila je gostujuća manekenka na Melburnškom modnom festivalu 2000. godine, a 2010, u 71. godini, prošetala je pistom na Londonskoj nedelji mode.

Pojavila se i u filmu o Džejmsu Bondu „Kazino Rojal“ iz 2006. godine. Njena karijera ostavila je neizbrisiv trag u svetu mode, a Veruška je ostala upamćena kao jedna od najprepoznatljivijih i najuticajnijih manekenki svih vremena.