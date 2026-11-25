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Glumac i komičar Rasel Brend (51) osuđen je na deset i po godina zatvora nakon što je proglašen krivim za silovanje i seksualno zlostavljanje više žena. Njegova supruga Laura (39) danas je viđena ispred zatvora, gde je posetila supruga koji je nedavno premešten u ustanovu zatvorenog tipa kategorije C, HMP Litlhej, u Kembridžširu.

Supruga pročitala njegovu poruku iz zatvora

Nakon prethodne posete zatvoru, Laura je na njegovom Jutjub kanalu pročitala izjavu koju joj je Brend navodno dostavio. U snimku, koji je izazvao brojne negativne reakcije, osramoćeni glumac i komičar nazvao je sebe „vašim bratom u Hristu“, insistirajući na tome da nije kriv za seksualne zločine zbog kojih je osuđen na zatvorsku kaznu.

Njegovo obraćanje izazvalo je bes javnosti, a britanska vlada pozvala je Gugl da ukloni Brendov Jutjub kanal. Međutim, tehnološki gigant to nije učinio.

Izricanje presude Raselu Brendu Foto: James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prema pisanju lista „San“, Rasel Brend mogao bi da izgubi mesto u zatvoru sa blažim režimom, nakon što je pokrenuta istraga zbog njegovog, kako navodi ovaj medij, skandaloznog video-obraćanja u kojem je negirao zločine za koje je osuđen.

Izvori tvrde da bi mogao da se suoči sa kaznama koje uključuju promenu zatvorske kategorije i premeštaj u ustanovu sa strožim režimom.

Preti mu premeštaj u stroži zatvor

Među mogućim sankcijama su i zabrana telefonskih poziva i poseta, kao i gubitak zatvorskih privilegija. Do svega je došlo nakon što je njegova supruga Laura (39) na Jutjubu pročitala izjavu koju joj je Brend dostavio iz zatvora.

Nekadašnji prijatelji Rasela Brenda strahuju da je Laura, koja je sa suprugom bila deo bliske zajednice u Henli-on-Temsu, u Oksfordširu, pod njegovim uticajem i da joj je, kako tvrde, „ispran mozak“.

Od kada je Brend završio iza rešetaka, još šest žena optužilo ga je za seksualno nedolično ponašanje. Ljudi bliski Lauri navode da je ona „slomljena“ zbog novih optužbi koje su se pojavile protiv njenog supruga.

1/7 Vidi galeriju Rasel Brend se izjasnio nevinim, 30. maj 2025. Foto: Martyn Wheatley / Zuma Press / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, HENRY NICHOLLS / AFP / Profimedia

Osuđen za silovanje i seksualne napade

Brend je ranije ovog meseca proglašen krivim za silovanje žene 2009. godine, kao i za seksualne napade na zaposlene u televizijskim i radio-stanicama u periodu od 2004. do 2009. godine.

Tokom izricanja presude u Krunskom sudu u Sautvorku nije pokazivao emocije. Laura je prethodno bila među onima koji su ga podržavali, a navodno je čak pokazala palac gore demonstrantu koji je uzvikivao poruke podrške njenom suprugu.

Dok su ga izvodili iz sudnice, Brend je usnama izgovorio „volim te“.

Pre nego što je ušao u sudnicu, navodno joj je rekao: „Biće sve u redu. Ne znam kako, ali biće.“