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Princ od Velsa posetio je ambulantnu stanicu u Slouu, gde se sastao sa bolničarima i medicinskim tehničarima koji rade na terenu, povodom obeležavanja 25 godina od osnivanja Kraljevskog koledža bolničara. Nakon toga je u zamku Vindzor organizovao prijem uz šampanjac.

Tokom prijema u Vindzoru, Vilijam je bio dobro raspoložen, šalio se i smejao u razgovoru sa Karlom Smitom, iskusnim bolničarom sa kojim je svojevremeno leteo dok je princ pilotirao helikopterima za Službu hitne pomoći Istočne Anglije.

Princ Vilijam Foto: ADRIAN DENNIS / Avalon / Profimedia

Provalnici se popeli uz odvodnu cev

U međuvremenu, dvojica muškaraca, Mirgen Doku (34) i Arilen Ndoci (32), državljani Albanije, pojavila su se u sredu pred sudom za prekršaje u Noriču.

Policija ih tereti da su pokušali da opljačkaju kraljevsku rezidenciju i neovlašćeno ušli na zaštićeno područje.

Prema navodima iznetim pred sudom, njih dvojica su u ponedeljak navodno iskoristila odvodnu cev kako bi se popela do garderobe u Amner Holu, porodičnoj kući princa Vilijama i princeze Kejt u Norfolku.

Kako se veruje, kraljevski par u tom trenutku nije bio u rezidenciji. Osumnjičeni su navodno odneli šest pari manžetni i jedan sat, nakon čega su napustili imanje. Sud im je odredio pritvor, a novo pojavljivanje pred sudom zakazano je za ponedeljak.