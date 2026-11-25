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Na nadgrobnoj ploči glumca Metjua Perija više se ne pominje njegova kultna uloga Čendlera Binga u seriji „Prijatelji“.

Promena je napravljena tri godine nakon smrti omiljenog glumca, a fotografiju novog spomenika objavio je magazin „Entertejment vikli“. Novinar ovog magazina posetio je poslednje počivalište glumca i primetio da na ploči više ne stoji natpis „Mnogo voljen – prijatelj“, što je predstavljalo aluziju na čuvenu seriju televizijske mreže NBC, u kojoj je Peri igrao tokom svih 10 sezona.

Umesto toga, na novoj, znatno većoj nadgrobnoj ploči u Memorijalnom parku Forest Loun u Los Anđelesu nalazi se natpis ispisan velikim slovima.



Prvi red novog natpisa glasi „POČIVAJ SADA“, nakon čega slede glumčevo ime i datumi rođenja i smrti.

Umesto ranije poruke koja je sadržala reč „prijatelj“, sada piše: „VOLIMO TE SVIM SRCEM“, i to u dva reda.

Čini se da obožavaoci i dalje posećuju Perijev grob, budući da su pored spomenika ostavljeni cveće i karte za igranje.

Više od dve godine nakon njegove smrti, glumčevo počivalište nije imalo trajno obeležje. Privremena ploča na kojoj se pominjala serija „Prijatelji“ postavljena je u januaru.

Preminuo u 54. godini, a uzrok smrti bio je predoziranje ketaminom

Metju Peri pronađen je mrtav u đakuziju u svom domu u naselju Pacifik Palisejds u Kaliforniji 28. oktobra 2023. godine. Dva meseca kasnije potvrđeno je da je preminuo od posledica predoziranja ketaminom.

Glumac, koji se godinama borio sa zavisnošću od narkotika, u periodu pred smrt bio je na terapiji infuzijama ketamina.

Njegov lični asistent Kenet „Keni“ Ivamasa ubrizgavao mu je nedozvoljene doze ovog anestetika, iako nije imao medicinsku obuku. Upravo je to dovelo do Perijeve smrti. U maju ove godine Ivamasa je osuđen na više od tri godine zatvora zbog svoje uloge u smrti glumca.

U izjavi dostavljenoj sudu, Perijeve sestre Medlin i Kejtlin Morison optužile su asistenta da je njihovom bratu „iznova“ ubrizgavao ketamin, a zatim ga ostavio „da umre“ u đakuziju.

Medlin je posebno kritikovala Ivamasu zbog toga što je govorio na Perijevoj sahrani u novembru 2023. godine. Sahrani su prisustvovali i svi glumčevi kolege iz serije „Prijatelji“.

Sahrana glumca Metjua Perija:

1/8 Vidi galeriju Metju Peri sahrana Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia, BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Shutterstock / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Kolege iz serije nikada nisu zaboravile Metjua

Zbog Perijeve smrti optuženo je još četvoro ljudi: lekar Mark Čavez, savetnik za zavisnost od narkotika Erik Fleming, Džesvin Sangha, poznata pod nadimkom „kraljica ketamina“, i lekar Salvador Plasensija.

U godinama nakon njegove smrti, kolege iz serije „Prijatelji“ Dženifer Aniston, Liza Kudrou, Dejvid Švimer, Kortni Koks i Met Leblank na različite načine odavale su počast svom prijatelju.

Povodom druge godišnjice njegove smrti, petoro glumaca ponovo se okupilo na humanitarnoj akciji organizovanoj u saradnji sa Fondacijom Metjua Perija.

Svako od njih potpisao je umetničko delo koje je naručila fondacija, a novac prikupljen tokom akcije namenjen je organizaciji koju je Peri osnovao sa ciljem da pomogne ljudima koji se bore sa zavisnošću.

Njegova borba sa zavisnošću, ali i želja da pomogne drugima koji prolaze kroz slične probleme, ostali su važan deo njegovog nasleđa.