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Tomas Markl stariji otac Megan Markl, optužen je po dve tačke za posedovanje materijala koji prikazuje seksualno zlostavljanje dece. Velika federalna porota u Kaliforniji podigla je optužnicu protiv Tomasa u utorak, 24. novembra, saopštilo je Tužilaštvo Sjedinjenih Američkih Država za Centralni okrug Kalifornije. On se i dalje nalazi u pritvoru na Floridi, a očekuje se da će se u narednim nedeljama pojaviti pred sudom u Los Anđelesu.

Prema navodima tužilaštva, Tomas (82) navodno je svesno posedovao materijal koji prikazuje seksualno zlostavljanje dece, uključujući negative na filmu od 35 milimetara koji su, kako se tvrdi, transportovani preko granica saveznih država i međunarodnih granica.

Tužilaštvo je navelo da je najmanje na jednoj fotografiji prikazano dete koje još nije dostiglo pubertet, odnosno maloletna osoba mlađa od 12 godina.

Tomas Markl Foto: Pinellas County Jail/Mega / The Mega Agency / Profimedia

U skladištima pronađeno 78 predmeta

Tomas je sporne fotografije navodno čuvao u dva skladišta u Los Anđelesu, koja iznajmljuje još od 2008. godine.

Specijalni agenti FBI-ja početkom novembra pretresli su oba prostora i zaplenili oko 78 predmeta, među kojima su bile fotografije na slajdovima, filmski negativi i knjige za koje se sumnja da sadrže materijal koji prikazuje seksualno zlostavljanje dece.

Prema navodima američkog tužilaštva, dve fotografije prikazuju odraslog muškarca, za kojeg je jedan svedok rekao da je Tomas Markl, sa nagom devojčicom koja još nije dostigla pubertet.

Na trećoj fotografiji navodno se nalazi naga devojčica u prostoriji koja podseća na objekat jednog hotelskog lanca na Filipinima.

U sudskim dokumentima opisuju se i dodatne fotografije na kojima se, kako se navodi, vidi Markl sa decom u različitim fazama svlačenja.

Tomas Markl, otac Megan Markl Foto: Good Morning Britain / Ferrari / Profimedia

Uhapšen na Floridi, pa ponovo završio u pritvoru

Pretresi dva skladišta u okolini Los Anđelesa doveli su do njegovog hapšenja 6. novembra u Lejklendu na Floridi.

Istog dana pušten je da se brani sa slobode bez plaćanja kaucije, uz obavezu da poštuje određene mere nadzora. Međutim, Ministarstvo pravde kasnije je saopštilo da je 10. novembra navodno skinuo elektronsku nanogicu, nakon čega je ponovo priveden.

Sudija Lindzi S. Grifin ukinula mu je mogućnost odbrane sa slobode i naredila da ostane u pritvoru, u ustanovi koja bi, koliko god je to praktično moguće, trebalo da bude odvojena od osoba koje služe zatvorske kazne ili čekaju suđenje.

Naloženo je i da bude podvrgnut psihijatrijskoj proceni, a 19. novembra sudija je utvrdila da je sposoban da učestvuje u sudskom postupku i da mu se sudi.

Megan se nije oglašavala

Megan Markl (45) nije javno komentarisala optužbe protiv svog oca.Vojvotkinja od Saseksa ranije je govorila da je prekid odnosa sa Tomasom delimično bio način da zaštiti svoju decu, koju ima sa princom Harijem.

Otac Megan Markl suočava se i sa optužbama na Filipinima, koje su povezane sa materijalom koji prikazuje seksualno zlostavljanje dece.

Prema informacijama koje su izvori upoznati sa slučajem preneli magazinu „Pipl“, filipinska nacionalna policija podnela je tri prijave. Dve se odnose na navodno nuđenje, distribuciju, prodaju ili izvoz takvog materijala, dok se treća odnosi na njegovo posedovanje.

Megan Markl sa ocem Tomasom Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Sin pronašao sporni materijal u očevoj kući?

Slučaj je dobio dodatnu pažnju nakon što je britanski „San“ u oktobru objavio da je Tomas Markl mlađi, sin Tomasa Markla starijeg, navodno pronašao materijal koji prikazuje seksualno zlostavljanje dece u očevoj kući u filipinskom gradu Sebuu.

Tomas stariji tada je negirao optužbe u razgovoru za „Dejli mejl“.

Filipinska policija je u početku i Tomasa mlađeg označila kao osobu od interesa za istragu, ali je kasnije povukla tu tvrdnju i uputila mu izvinjenje.