Slušaj vest

Za obaranje rekorda potrebno je veliko znanje, ali ponekad i spremnost da se rizikuje. Dajana Desnica, Miloš Jocić, Zoran Horvatov i Dušan Žmiko imali su upravo tu zajedničku crtu: svo četvoro odlučili su se za više ponude Tragača Žarka Stevanovića, ne birajući sigurniji put kroz igru.

Miloš ovoga puta nije imao sreće da svoj rizik pretvori u uspeh, ali su Dajana, Zoran i Dušan odbranili svoje ponude, u zajedničku kasu doneli, a potom i osvojili rekordnih 2.300.000 dinara.

Da se sprema posebno veče nagovestila je već Dajana. U prvoj igri osvojila je 120.000 dinara, a zatim prihvatila višu ponudu od 600.000 i bez ijedne greške prošla duel sa Tragačem. Miloš je nakon odlične prve igre, u kojoj je osvojio 135.000 dinara, takođe odlučio da ne igra na sigurno i prihvatio je ponudu od 700.000. Ovoga puta pitanja mu nisu išla naruku, pa se njegov duel završio mnogo brže nego što je početak nastupa nagoveštavao.

Kviz Potera Foto: Adrenalin produkcija

Najviše iskustva u ekipi imao je Zoran, kome je ovo bilo treće učešće u „Poteri“. Da dobro zna ko stoji preko puta njega, Žarko je priznao već tokom njihovog prvog razgovora.

„Jedna impozantna biografija i iskustvo. Kada sam dobio imena takmičara za ovu epizodu, čim sam video vaše ime, odmah sam znao da će ovo biti izazovno“, rekao mu je Tragač i bio je u pravu. Za Zorana je ovoga puta važilo ono čuveno „treća sreća“. Nakon 135.000 dinara osvojenih u prvoj igri prihvatio je ponudu od 700.000 i uspešno je odbranio.

Nakon toga, na red je došao jedan debitant koji je definitivno pomerio granicu. Dušan je već u prvoj igri dao 11 tačnih odgovora, što je rezultat koji se u „Poteri“ veoma retko viđa. Takav nastup doneo mu je višu ponudu od čak milion dinara, a Dušan nije ustuknuo. Prihvatio je izazov, odbranio milion i time obezbedio da zajednička kasa dostigne neverovatnih 2.300.000 dinara i premaši dotadašnji rekord kviza. Dajani, Zoranu i Dušanu ostao je još samo jedan, najvažniji zadatak: da rekordni iznos sačuvaju u Finalnoj poteri.

Kviz Potera Foto: Adrenalin produkcija

Trojka je pred Žarka postavila zadatak od čak 20 koraka, što je broj koji za ovog Tragača ima posebno značenje. Upravo je 20 koraka najviše što je tokom svoje karijere na poziciji Tragača uspeo da stigne. Ovoga puta, međutim, nije bio ni blizu svog rekorda. Takmičari su ga dva puta uspešno vratili, a kada je vreme isteklo, Žarko je stigao tek do šestog koraka.

Dajana, Zoran i Dušan tako su odbranili 2.300.000 dinara i postavili novi rekord „Potere“, a do njega su stigli bez mnogo kalkulisanja: u epizodi u kojoj se svaki član ekipe usudio da izabere teži put, rizik se na kraju pretvorio u najveću nagradu koju je jedan tim do sada osvojio u kvizu.