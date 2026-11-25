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Poznata turska glumica Deniz Čakir (43), koju je publika najčešće zna po ulozi Šah Sultanije u popularnoj seriji "Sulejman Veličanstveni", privedena je u okviru opsežne policijske istrage u Istanbulu.

Istraga obuhvata sumnje na krivična dela povezana sa drogom i prostitucijom, a istanbulsko državno tužilaštvo izdalo je naloge za hapšenje ukupno 35 osoba.

Deniz Čakir Foto: Instagram

Prema informacijama iz dostavljenog izveštaja, do jutra 25. novembra privedena su 23 osumnjičena, prenosi turski javni servis TRT Haber.

Među privedenima se, osim Deniz Čakir, navodno nalaze i druga poznata imena iz turskog javnog života, uključujući pevača i glumca Ozčana Deniza, glumicu Burdžu Ozberk, televizijskog voditelja Murata Džejlana, kao i preduzetnika Ibrahima Izzeta Ozilhana, člana uprave Anadolu grupe.

Slučaj vodi specijalizovano odeljenje istanbulskog državnog tužilaštva koje se bavi krijumčarenjem, trgovinom drogom i privrednim kriminalom.

Novi talas privođenja usledio je nakon analize zaplenjenih mobilnih telefona i drugih digitalnih uređaja, iskaza svedoka, kao i informacija dobijenih od poverljivih izvora.

Istražitelji proveravaju sumnje na trgovinu drogom, njenu nabavku, posedovanje i konzumaciju, kao i moguća krivična dela povezana sa prostitucijom.

Za sada nije poznato koje se konkretne sumnje odnose na Deniz Čakir, budući da tužilaštvo nije javno iznelo detalje o njenoj mogućoj ulozi u pomenutom slučaju.

Podsetimo, Deniz Čakir rođena je u Ankari, a televizijsku karijeru započela je 2004. godine. Veliku popularnost u Turskoj stekla je zahvaljujući ulozi Ferhunde u seriji "Kad lišće pada", koja joj je otvorila vrata brojnih novih projekata.

Godine 2013. pridružila se glumačkoj ekipi istorijske serije "Sulejman Veličanstveni", u kojoj je tumačila Šah Sultaniju, sestru sultana Sulejmana. Upravo joj je ta uloga donela međunarodnu prepoznatljivost, a serija je ostvarila veliki uspeh i među gledaocima u Srbiji i regionu.

Nakon toga nastavila je da gradi uspešnu karijeru u turskim televizijskim serijama, pozorištu i sinhronizaciji.

(Kurir.rs/Telegraf)