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Proslavljeni kuvar Gordon Remzi preuzeće ulogu novog voditelja kultne automobilističke emisije "Top Gear", zvanično je saopštio britanski javni servis BBC.

Ova novost je podeljena sa javnošću putem društvenih mreža uz kratak video-zapis u kojem slavni kuvar oduševljeno uzvikuje: "Top Gear se vraća."

Na objavljenom snimku šezdesetogodišnji Remzi sedi na mestu suvozača u jarko zelenom sportskom automobilu, odmah pored misterioznog test-vozača ove emisije poznatog kao "Stig".

Strast prema brzim automobilima od malih nogu

"Moja ljubav prema automobilima počela je još u detinjstvu, dok sam odrastao sasvim blizu trkačke staze Silverston. Preskakao sam ograde i ušunjavao se unutra kako bih barem nakratko video trke", ispričao je Remzi.

Poznati kuvar je naglasio kako je ovaj televizijski format u svojim najslavnijim danima oduvek bio "u znaku neočekivanog iznenađenja, zabave i tačno one prave mere haosa".

"To je duh na kojem želimo da gradimo dalje, unoseći svežu energiju i ambiciju da stvorimo nešto zaista uzbudljivo za potpuno novu generaciju gledalaca", poručio je Remzi.

Pogledajte fotografije Gordona Remzija s porodicom:

1/5 Vidi galeriju Gordon Remzi sa suprugom Foto: Michael Brophy, LMK MEDIA / Alamy / Profimedia, NGRE / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, JP/RV / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Povratak na male ekrane posle duge pauze

Prema trenutnim planovima produkcije, početak snimanja osveženog izdanja ovog serijala zakazan je za 2027. godinu.

Prethodnu voditeljsku trojku emisije "Top Gear" činili su Endru "Fredi" Flintof, Pedi Mekginis i Kris Haris, ali je dalje emitovanje potpuno zaustavljeno nakon što je Flintof doživeo tešku saobraćajnu nesreću na setu u decembru 2022. godine.

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