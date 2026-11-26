nije joj bilo lako

nije joj bilo lako

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Klaudija Šifer bila je jedna od najpoznatijih manekenki devedesetih, uz Naomi Kembel i Sindi Kraford. Njena popularnost daleko je prevazilazila modne piste, ali joj je slava donosila i neobične probleme.

Pogledajte u galeriji fotografije Klaudije Šifer u jeku karijere:

1/7 Vidi galeriju Klaudija Šifer Foto: Profimedia

Manekenka je otkrila da su joj tokom modnih revija redovno krali lične stvari iz garderobe, a najčešće je nestajao njen donji veš, piše Closer.

Angažovala telohranitelja da joj čuva veš

Na modnim revijama u to vreme manekenke su morale da se presvuku u veoma kratkom roku. Pre izlaska na pistu Šifer bi svoju odeću ostavila u garderobi kako bi je pokupila nakon revije. Međutim, često bi po povratku otkrila da joj nedostaje donji veš.

Klaudija Šifer Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Krađe su se toliko često ponavljale da je na kraju angažovala telohranitelja čiji je jedini zadatak bio da čuva njene gaćice i grudnjake dok je ona na pisti.

Haos iza scene

Prostori iza scene u to vreme bili su slabo obezbeđeni. Pojedini obožavaoci čak su bušili rupe u platnenim pregradama improvizovanih garderoba kako bi pokušali da fotografišu manekenke dok se presvlače. Pri odlasku sa revija obezbeđenje je manekenkama moralo da krči put kroz masu fotografa, obožavalaca i znatiželjnika.

Šifer, koja danas sa porodicom živi u zamku u Engleskoj, prisetila se i drugih neprijatnih situacija.

Klaudija Šifer Foto: Profimedia

Posle jedne Šanelove revije nije mogla da se presvuče jer su je iza scene okružili novinari, paparaci i obožavaoci. Na kraju su joj pronašli mesto gde je mogla da se presvuče iza ćebeta, dok su se telohranitelji pobrinuli da bezbedno napusti reviju.

Nadimak sa početka karijere

Njen donji veš privlačio je pažnju još na samom početku karijere. Novinarka Voga prozvala ju je "devojkom u vunenom donjem vešu" zbog njene stidljivosti i jednostavnog načina oblačenja, koji se znatno razlikovao od njenog izgleda na modnim pistama.

Manekenka je ispričala i da je na svoje prvo fotografisanje došla u toplom donjem vešu od kašmira, čime je iznenadila čitavo uredništvo.

(Kurir.rs/Index)

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