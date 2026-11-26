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Glumica Mila Kunis je u skladnom braku sa kolegom Eštonom Kučerom od 2015. godine, a zajedno su mnogo duže. Imaju dvoje dece: Vajat i Dimitrija, a njihova ljubavna priča je počela još 2012. godine.

Upoznali su se na snimanju serije "Lude sedamdesete", a kako je glumica nedavno otkrila u podkastu "Let's Talk Off Camera with Kelly Ripa", te godine na dodeli Zlatnih globusa je počela da ga posmatra potpuno drugim očima.

- Pogledala sam ga prvi put nakon ko zna koliko godina i pomislila Vidi, pa on je zapravo zgodan- rekla je.

Nakon dodele su ostali u kontaktu, a kada je pravio useljenje u novu kuću, Ešton je pozvao Milu imajući na umu da želi da je spoji sa najboljim prijateljem.

Međutim, iskre su se pojavile između njih dvoje.

Pogledajte u galeriji fotografije Mile Kunis i Eštona Kučera:

1/7 Vidi galeriju Ešton Kučer i Mila Kunis Foto: Blackbelts / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Profimedia

- Gledala sam ga kako puši. Tek sam bila prestala da pušim i samo sam htela da barem nakratko dune dim prema meni. Kako je veče odmicalo, sve mi se više približavao dok se nismo našli sasvim blizu jedno drugome- ispričala je.

U početku nisu želeli nisu želeli ozbiljnu vezu, ali ih je život demantovao, pa su se zasnovali porodicu i do dan-danas važe za jedan od najskladnijih parova u Holivudu.

Kako su dugo zajedno, prošli su kroz razne uspone i padove, a putevi su im se profesionalno nekoliko puta prepletali. Interesantno je da su se oboje na filmskom platnu ljubili sa dve iste glumice.

U pitanju su Natali Portman i Zoe Saldana.

Naime, Ešton Kučer se sa Natali Portman ljubio u filmu "Samo seks" iz 2011. godine, a sa Zoe u komediji "Pogodi ko dolazi na večeru" iz 2005. godine.

S druge strane, Mila Kunis je sa Zoe Saldanom glumica u filmu "After Sex" 2007. godine, a sa Natali je snimila intimnu scenu u filmu "Crni labud" iz 2010. godine.

Mila Kunis je priznala da joj je snimanje te scene bilo neprijatno, iako se uz koleginicu osećala opušteno jer su bile bliske prijateljice.

- Nat i ja smo bile jako dobre prijateljice. Neprijatno je jer ti dođe da se smeješ koliko je cela situacija apsurdna. Ali istovremeno se uz tu osobu osećaš potpuno opušteno jer ste bliske. Nađeš se u čudnoj situaciji i pitaš se Šta mi to radimo? Izgledamo kao idioti- ispričala je.

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