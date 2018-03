POTRESNA ISPOVEST IVANE ŽIGON: Tata mi je preživeo logor, a ja tumor!

Naša glumica Ivana Žigon (50) imala je težak život, jer se suočila sa opakom bolešću, ali jakom voljom i željom za životom uspela je da pobedi tumor na dojci.

Ćerki pokojnog glumca Steve Živona je odstranjena dojka 1997.godine. Njenu trudnoću posle operacije mnogi su smatrali medicinskim čudom.

"Dvanaesti dan posle operacije igrala sam Nastasju Filipovnu u "Idiotu", na sceni Narodnog pozorišta. Tri sata sam plesala, glumila, smejala se, a u publici je sedeo i profesor koji me je operisao. I danas sam mu na svemu zahvalna. Zaljubljena sam u život. Tome me je tata naučio. On je preživeo logor Dahau i sa četrnaest godina shvatio koliko vrede zdravlje i sloboda. Nije priznavao bolest, niti je to meni dozvolio", rekla je Ivana jednom prilikom.

Kurir.rs/Foto: Dragan Kadić, Dragana Udovičić

Kurir

Autor: Kurir