SENKE NAD BALKANOM SU JE PROSLAVILE: A sada naša glumica otkriva šta je zbog NOVE uloge morala da nauči!

Nakon što ju je publika zavolela u serijama "Budva na pjenu od mora" i "Senke nad Balkanom", Marija Bergam zaigraće u nastavku serije "Vojna akademija".

Ona otkriva da je nova uloga potpuno drugačija od svega što je radila, zbog čega su joj potrebne fizičke i psihičke pripreme.

"To je totalna transforamcija mog lika. Velika je suprotnost od Marije Davidović, tako da publika iz "Senki" mene u ovom projektu može da vidi u drugačijem svetlu. Srećna sam što sam nastavila da igram u Srbiji, očekivala sam da će me zaboraviti nakon Marije, ali to se ipak nije desilo", kaže glumica i otkriva detalje novog lika.

"Kompleksna je uloga. Deo sam vojske u srednjoj generaciji, specifičan je način na koji se razvija moj lik. Kada sam pročitala scenario, bilo mi je samo jedno u glavi - da moram da budem fizički spremna za sve što je ispred mene. Ako me pitate da li sam vojnički spremna - nisam u najboljoj formi, ali ću početi sa trčanjem i vežbama da bih bila u odličnoj formi", ističe Marija koja je spremna potpuno da se posveti pripremama za novu ulogu kako bi je iznela na pravi način.



O oružju kaže da ne zna mnogo, ali da će ga ponosno nositi ako dođe do toga.

" Za sada neću morati da nosim oružje, ali to nikada ne znate jer reditelj neke scene može da menja na licu mesta. Ali ako mi dodele pušku svakako ću je damski i dostojanstveno nositi. Za jednu ženu poput mene to se valjda očekuje, da sve što se tiče scene iznesem u ženskom stilu. Velike puške su za vamp žene, više mi se dopada neki damski pištolj - poručuje Bergam.

