DRAMA PRED ODLAZAK NA EVROVIZIJU: Sanji Iliću supruga preti RAZVODOM ako ne krene s njima u Portugaliju

Tatjana Karjanov zahtevala je od supruga Sanje Ilića da bude deo delegacije. Kako to nije moguće jer samo jedan autor pesme "Nova deca" može ići u Portugaliju, ona ga je uslovila razvodom ukoliko ona ne putuje.

Umesto da se sa grupom "Balkanika" sprema za nastup na Evrosongu, Sanja Ilić se ubeđuje sa svojom suprugom Tatjanom Karjanov oko odlaska u Portugaliju.

"Poslednjih dana u njihovom porodičnom domu vode se oštre polemike oko toga da li će Tatjana ići u Portugaliju ili ne. Od ljudi sa RTS traženo je da Sanjina supruga ide kao član delegacije, što znači da bi RTS morao da plati troškove njenog boravka. Pošto to nije pravilo ove televizije, oni su odbili ovakav zahtev "Balkanike", što je kod Sanjine supruge izazvalo burnu reakciju.

Cela priča je toliko eskalirala da je Tatjana pretila da će se razvesti od Sanje ukoliko ona ne bude deo delegacije jer je upravo ona jedan od autora kompozicije", objašnjava izvor koji je do detalja upućen u ovu priču.

"Danima su trajala ubeđivanja sa čelnim ljudima RTS-a da Tatjana bude ipak deo delegacije. Troškovi odlaska na Evrosong su visoki i RTS ima određen budžet za to, koji ne mogu da se probiju i zbog toga je odlučeno da samo jedan autor bude deo delegacije. Sanji je to saopšteno, te on nije imao izlaza osim da sam plati troškove puta i boravka za svoju suprugu kako ne bi imao problema u braku", ističe izvor.

Kako bismo saznali da li Tatjana ide na Evrosong, pozvali smo Ilića.

"Hoće, ići će na Evroviziju. Što ne bi išla? Ne znam da li će biti kao član delagacije, ali u svakom slučaju ide. Verovatno ide kao moja supruga, što bi televiziju opterećivao s tim", rekao je Sanja, a na pitanje da nam da jasan odgovor o tome da li će ona biti član delegacije, odgovorio je sledeće:

Urednica Zabavnog programa RTS-a Olivera Kovačević na ovu temu kaže:

"Sanja Ilić neće biti na sceni nego ide kao vođa "Balkanike" i kompozitor pesme, a RTS uvek vodi jednog člana autorskog tima. Sada da li je to kompozitor ili izvođač, to ostaje na njima da odluče", objašnjava urednica Zabavnog programa Olivera Kovačević, koja na pitanje zbog čega Tatjana nije mogla da prođe kao član delegacije: "RTS to nije mogao da priušti".

Kreatorka tražila hiljadu evra po kostimu

Članove sastava "Balkanika" na Beoviziji obukla je kreatorka Selma Starfinger, ali to neće biti slučaj i na Evrosongu. Naime, ona je za jednu svoju kreaciju tražila više od hiljadu evra, a pošto na sceni ima šest članova, ona bi samo za crteže svojih kreacija uzela oko šest hiljada evra i dodatni novac za izradu kostima. Čelni ljudi RTS su doneli odluku da Selma ne ide na takmičenje, ali ni da po ovom cenovniku radi kostime.

