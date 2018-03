(VIDEO) OBRUKALA SE ZA MEDALJU: Poznata pevačica se pošteno izblamirala na nastupu, evo kako!

Pevačica Kamila Kabeljo našla se na meti prozivki zbog nastupa sa gitarom koju ni ne svira.

Kamila je izvela svoju pesmu "Never be the same" u emisiji Elen Dedženeres, u provokativnom kostimu, korsetu, sa biserima oko vrata.

Ono što je privuklo pažnju publike bila je i činjenica da su Kamili dali gitaru i očigledno joj rekli "ma, samo radi nešto rukom, k'o da će neko da gleda da li stvarno sviraš ili ne".

foto: printscreen jutjub

Njeni besmisleni pokreti postali su predmet podsmeha na društvenim mrežama.

Ona čak nije ni dodirivala žice, nego "mazila" vazduh ispred gitare.

Kurir.rs/Foto: Printscreen Jutjub

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

NIKADA NEĆETE POGODITI KO JE OSVOJIO OVAJ SLATKIŠ: 30 godina je stariji od nje i iza sebe ima 4 braka, a uhvatio je na špagete

Kurir

Autor: Kurir