SIN TRAGIČNOG NASTRADALOG GLUMCA OTVORIO DUŠU: Uvek je govorio kako ću se susretati sa svakakvim ljudima, ali da moram uvek biti vredan i odgovoran, pošten...

Poznati glumac Milenko Zablaćanski je tragično nastradao u saobraćajnom udesu, a njegov sin Ivan koji je nasledio talenat za glumu i dalje čuva uspomenu na oca.

Milenko je izgubio život 17 dana nakon što se 5. januara 2008, u popodnevnim časovima na magistralnom putu koji vodi iz Zlatibora ka Užicu dogodio saobraćajni udes.

On je u braku sa Snežanom Vesković dobio dva sina, Ivana i Nikolu. Ivan koji je krenuo očevim stopama otkrio je:

"Sve tatine role mnogo sam voleo, a najviše mi se dopadala ona u predstavi „Trajkovići, bre“, a u kojoj je tumačio pet likova. Bio je strog taman koliko treba i od njega sam mnogo naučio, naročito o posvećenosti poslu. Uvek mi je govorio kako ću se na svom životnom putu susretati sa svakakvim ljudima, ali da uprkos svemu moram dati sve od sebe, biti vredan i odgovoran, pošten, ne upadati u konflikte i terati svoju priču", rekao je Ivan jednom prilikom za "Stori".

"Nikad neću moći da pobegnem od toga ko je bio moj otac niti to hoću, jer sam veoma ponosan na njega, samo želim da se dokažem kao Ivan Zablaćanski i da jednog dana budem priznat".

"Imao sam osamnaest godina i išao u četvrti razred srednje škole kada se nesreća dogodila. To je nešto što ne može nikada da se preboli, ali čovek nekako mora da se pomiri sa činjenicama i krene dalje. Morao sam da sazrem brže jer kad ostaneš bez oca, moraš da preuzmeš neke stvari koje je on radio, a nemaš više ni zaštitu koju si imao. Ali, u takvim situacijama to je normalno. Ipak, drago mi je da pored svega nisam izgubio dete u sebi jer umem i da se nasmejem i da zaplačem. Gluma nije moj beg od nesreće koja se dogodila, jednostavno sam srećan kada sam na sceni. Znam kako moj otac ne bi želeo da odustanem. Ta misao gura me napred da budem sve bolji i profesionalniji, baš onakav kakav je i on bio", istakao je Ivan jednom prilikom.

Kurir.rs/Glossy/Foto Printscreen

