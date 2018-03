MUŽ JE PUCAO U NJU IZ AUTOMATSKE PUŠKE: Mina je preživela UŽAS, a sad progovorila sa čim se danas suočava

Glumica Mina Lazarević je dugo prisutna na umetničkoj sceni Srbije. Publika sada ima priliku da je gleda u seriji "Istine i laži", a paralelno je aktivna i u pozorištu. Nakon razvoda, ostala je samohrana majka i to, kako i sama kaže, sa tim živi.

"Taj termin mi nekako budi sažaljenje, a ne volim da izazivam tu vrstu emocije. Jeste, užasna je to borba, ali tako je i parovima. Možda je ovo moje malo veća borba i podrazumeva malo više odricanja, ali to je život. Ja ne bih ovaj moj menjala ni za jedan drugi, tako da ne volim ništa što vuče na tugu i patetiku. Nikako. Važno je da su svi zdravi i u akciji i to me čini srećnom", navela je Mina.

Pre nekoliko godina, Mina je bila u centru medijskog interesovanja, ali i pažnje javnosti jer ju je bivši suprug fizički napao. Mina Lazarević supruga nije odmah prijavila policiji. Kako se pisalo 2015, nakon svađe supružnika došlo je do ponovnog fizičkog nasilja nad glumicom. Stanić je besan tada zapucao iz automatske puške, i susedi su i pozvali policiju. Patrola je došla u stan i zatekla pretučenu Minu.

Kod Stanića su nađene i kapisle za detonator, pa ga je policija osim za nasilje u porodici, sumnjičila i za izazivanje opšte opasnosti i nezakonito držanje oružja i municije.

Kurir.rs/Glory/Foto Damir Dervišagić

Kurir

Autor: Kurir