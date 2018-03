SARAJEVSKI GLUMAC ODUŠEVIO CELI REGION: Evo, vidiš ti golubova, haj ti sad znaj koji je od njih Srbin, Hrvat i Bošnjak

Glumcas Enis Bešlagić gostovao je u "Nedeljom u 2". i osvrnuo se na Istanbulsku konvenciju.

U uvodnom prilogu na Baščaršiji Bešlagić se u jednom trenutku obraća golubovima, govoreći "Evo vidiš ti golubova, haj ti sad znaj koji je od njih Srbin, Hrvat i Bošnjak. Ovo su ti ti konstitutivni golubovi"

Hrvatska se ugleda u nečemu u BiH. Vaša domovina je pre pet godina ratificirala Istanbulsku konvenciju koja nas i dan-danas muči. Možete li reći iz prve ruke. Što je s tom Istambulskom u BiH. Ulaze li bradati muškarci u suknjama u ženske toalete?

"Pa ne znam. Neki se obriju. Mi smo mnogo godina ispred Hrvatske i u fiskalizaciji i u plastificiranim dokumentima koje već imamo odavno. Verujem da smo mi to potpisali ne znajući ni što potpisujemo. Nama šta donesu mi potpišemo. Ali se primenjuje i ima tu stvari oko kojih možemo raspravljati. Što se tiče toaleta, mislim da je to trošak gazdama kafića koji su već morali odvojiti pušače od nepušača, sad moraju praviti dodatne WC "ON", "ONA","ONO", ili da naprave zajednički hodnik, a pisoare i WC školjke podeljene.

"Imate dvoje dece. Je li vam već došlo koje dete da kaže "ti nisi moj tata, ti si roditelj"?

Ja sam ga zavalio, pa ko god da je. Ma znaš kako je kod nas dolje. Nas prvo nauče na primer da ja znam da si ti Srbin, kao što i ti znaš da sam ja Bošnjak...

