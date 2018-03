PRE 11 GODINA JE DOBILA NERVNI SLOM I OŠIŠALA SE NA ĆELAVO: Otac Britni Spirs otkrio u kakvom je sada stanju najpoznatija pop pevačica!

Posle niza turbulentnih godina, započetih nervnim slomom, agoniji Britni Spirs (36) nazire se kraj.

Naime, njen otac Džejmi zaključio je da je pevačica konačno potpuno mentalno zdrava i stabilna, pa je predložio njenom lekarskom timu da ga oslobodi nadzora nad njom i dopusti joj da konačno sama odlučuje o svom poslu i karijeri, ali i o privatnom životu.

foto: Profimedia

Džejmi već dugo ima neku vrstu starateljstva nad pop zvezdom, koje podrazumeva da ona ne može da donosi nikakve poslovne, finansijske i životne odluke, kao što je na primer venčanje, bez njegovog odobrenja. Sud u Kaliforniji doneo je tu presudu na osnovu mišljenja psihijatara, koji su zaključili da Spirsova nije u stanju da brine o sebi, zbog čega je svojevremeno i njen bivši suprug Kevin Federlajn dobio starateljstvo nad njihovim sinovima. Međutim, kako je Britni godinama ne samo vredno radila, već i sredila svoj život i redovno išla na psihoterapije, njen otac smatra da nema potrebe da bilo ko, uključujući i njega, odlučuje u njeno ime.

foto: Profimedia

"Džejmi je rekao lekarima da je Britni bolje nego ikad i da misli da joj njegov nadzor više nije potreban. Ona će uskoro krenuti i na turneju, i on bi voleo da pre koncerata Britni preuzme kontrolu nad svojim životom" rekao je izvor za "US magazin".

Ako nadležni prihvate predlog Džejmija Spirsa, biće to na desetogodišnjicu odluke da on preuzme brigu o Britni. Podsetimo, pevačica je hospitalizovana 2008. godine, nakon što je doživela nervni slom pošto ju je Federlajn ostavio. On već godinama živi sa njihovim sinovima Prestonom (12) i Džejdenom (11).

U međuvremenu se ponovo oženio i proširio porodicu, a nedavno je tražio povećanje alimentacije, koja sada iznosi čak 40.000 dolara. Međutim, ako Spirsova bude proglašena mentalno zdravom, sva je prilika da će ona tražiti starateljstvo nad decom.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Alo, Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir