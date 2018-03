(VIDEO) TAJNA LEGENDARNE PESME BIJELOG DUGMETA: Evo šta se krije iza stihova Šta bi dao da si na mom mjestu

Ogromna popularnost koju je "Bijelo dugme" steklo prvim albumom “Kad bi bio bijelo dugme”, nadograđena je albumom “Šta bi dao da si na mom mjestu” iz 1975. godine, koji je doneo istoimenu pesmu.

Interesantno je da su pesme nastale u selu Borike, u okolini Rogatice, a da su snimane u Londonu. Muziku i pesme sa albuma napisao je Goran Bregović, izuzev naslovne pesme, koju je napisao slavni pesnik Duško Trifunović.

Pokojni pesnik jednom prilikom prisetio se kako je pesma nastala.

"Tu je drugi stih mnogo važan “Da te mrze, a da ti se dive”. Jednom smo sedeli u “Park” kafani i ja vidim Željka Bebeka kako ide. Željko je sjajan umetnik, uradio je to što je uradio, ali je štos u tome što je on bio mršav, pa neke tanke nogice, a glava mu ogromna, zato što mu je frizura u to doba bila natapirana. I ja znam da ga ne vole, govore - ma šta se on pravi važan. Ali kad je on ušao u kafanu, odjednom je bilo neko ozarenje i ja shvatim - njega mrze, ali mu se dive. Otišao sam kući i to napisao, jer je on rekao da mi je Goran poručio da mu treba neki tekst. Oni su bili na Borikama, gore na Romaniji su pravili onu svoju čuvenu ploču. Ja sam mu to odmah doneo".

Pesma spada u red antologijskih, koje ne blede, ne gube na značaju ili aktuelnosti. Može se čak reći i da ima proročki karakter, budući da danas živimo živote rijaliti programa.

