PREDSTAVA POGLEDI OKUPILA NAJLEPŠE ŽENE SRBIJE: Igra zavođenja Nine i Katarine

Katarina Radivojević, Nina Seničar i Marija Vicković već više od godinu dana pripremaju u Njujorku predstavu „Pogledi“.

Adaptaciju drame „Preljubnice“ Gorana Milenkovića, u režiji Maje Maletković, prvo je videla publika u Srbiji, a izvođenja su zakazana u novom umetničkom prostoru Karbon, koji se nalazi u blizini Novog groblja, sa strane Severnog bulevara.



Nekako je sve puno mistike, a publika sedi ukrug i posmatra lepršavu igru. Rezervacije karata primaju se samo preko društvenih mreža, a zabranjeno je fotografisanje zbog ljubavnih scena između Katarine i Nine.



Žrtve zlostavljanja



- Predstava „Pogledi“ je psihološki triler koji prati odnose dve glumice Izabele i Olge, koje igramo Nina Seničar i ja, a koje su uhvaćene u paukovu mrežu maltretmana na različite načine, kroz više likova, koje igra Marija Vicković. Verujem u uspeh naše predstave i nadam se da će se svi koji je pogledaju istinski zapitati o pravima žena u Srbiji, ali i svetu. Žene nisu jedine, ali jesu česte žrtve zlostavljanja usled mnogobrojnih faktora koji su uslovljeni normativima u društvu, porodicama i medijima. Nažalost, ovo nam potvrđuju i skorašnji statistički podaci u našoj zemlji - kaže Radivojevićeva.

Da li znaš moje ime



Nakon Beograda, predstavu će 26. i 27. juna imati priliku da vidi i publika u Njujorku, u čuvenom Of Brodvej pozorištu „La MaMa“, a posle i u drugim američkim gradovima.

- Naša ideja rodila se mnogo pre afere „Vajnstin“. Sličnost je zaista neverovatna - smatra glumica.



Naslovnu numeru predstave „Do you know my name“ izvodi Marija Vicković, koja potpisuje i muziku i tekst, a nakon večerašnjeg izvođenja glumice će igrati „Poglede“ u nekoliko termina u aprilu.

Veselo na probi KATARINA PROSLAVILA 39. ROĐENDAN

Katarina Radivojević je dan pre sinoćne premijere proslavila 39. rođendan. Glumica je rođendan proslavila na probi s koleginicama. Glumica je i producent ovog komada, a prvu ulogu ostvarila je još kao devojčica u seriji „Policajac s Petlovog brda“.

