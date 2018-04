ČKALJINE KOLEGE PRVI PUT OTVORENO GOVORE O SLAVNOM GLUMCU: Kakav je bio na snimanju Kamiondžija i Boljeg života, kako se ponašao kad se ugase kamere i zbog čega je dvoje dece povikalo: ZAŠTO OVAJ ČOVEK VIŠE NIJE ŽIV

Radio sam, to je bilo moje zaveštanje Balšićevoj ulici u Kruševcu, jednoj siromašnoj ulici, da ću da uveseljevam narod, da ću da mu pružim radost. I to sam uspeo. Ovo su reči jednog od najdarovitijih glumaca koje je imala ne samo Srbija već i ondašnja Jugoslavija. Ovako je govorio Miodrag Petrović Čkalja.



Preminuo pre 15 godina



Rođen je baš na današnji dan 1924. godine. Na svetski Dan šale.

- Znate, kad dobijete pismo, kad vam neko napiše, neki invalid, „Hvala vam na satu života“, to se ne da platiti. On je za vreme moje emisije zaboravio na svoja kolica, uživao je i smejao se... Najveća nagrada mi je kad i danas na ulici prođe čovek pored mene i nasmeje se - ispričao je Čkalja u intervjuu za Vreme iz 2001. godine.



Naša glumačka scena je bez Čkalje već 15 godina. Deluje kao da je mnogo više, jer je bio gurnut u stranu mnogo pre nego što nas je zauvek napustio. Nikada više Srbija nije izrodila glumca takvog senzibiliteta, slavljenog i obožavanog.

- Vrlo sam zadovoljan kako sam proveo radni vek. Žao mi je što nije vrednovan kako treba, što neke stvari nisam dobio, ali prežaliću ja i to. Bilo mi je lepo. I ljudima je bilo lepo. I to ne može niko da mi oduzme - rekao je tada Čkalja.

Kako ga danas pamte njegove kolege, pričaju nam Gorica Popović, Mira Banjac i Gordan Mihić.

- Bio je veliki glumac. Ali on nije bio samo komičar, on je mogao da iznese i dramske uloge... Sećam ga se koliko je bio sjajan. Ipak, najviše ga volim kada polaže ispite u „Kamiondžijama“. To je bilo genijalno - prisetila se Gorica.



A baš te „Kamiondžije“ su Čkalju, pored „Servisne stanice“ i „Vrućeg vetra“, najviše proslavile kod televizijske publike.

- Kad pomislim na Čkalju, pomislim na beskrajni talenat koji je bio neponovljiv. Takođe, setim se i da je imao u sebi suštu dobrotu. Nikada se više takav neko nije pojavio - kaže scenarista „Kamiondžija“ Gordan Mihić i priseća se jedne anegdote.

- Čovek mi je rekao da je putovao sa dvoje male dece. Gledali su na telefonu isečke iz „Kamiondžija“. Vrištali su od smeha i pitali: „Tata, zašto taj čovek više nije živ, kako je moguće da ga nećemo videti još jednom.“ Da je Čkalja živ, bio bi presrećan koliko koliko ga ljudi i dan-danas snažno osećaju - kaže Mihić.

Ističe da se društvo o Čkalju mnogo ogrešilo.

- Znam da je imao minimalnu penziju. Nije dobio ono što je zaslužio u životu. On je bio nacionalna veličina, zaslužio je da se o njemu brinu u svakom smislu do duboke starosti. Jer je toliko pružio ljudima smeha, utehe, dobrog... - rekao je Mihić.



Svoju poslednju veliku ulogu Čkalja je odigrao u drami „Ruski car“ ,gde mu je partnerka bila Mira Banjac.

- Kad pomislim na Čkalju, prva mi je misao da je on prilično zaboravljen, što mi je veoma žao. Osmislio je jednu pravu vrstu humora koga danas više nema. Iz njega je prosto izlazila mudrost našeg naroda - priča Banjac.



Istinski komičar



Ističe da Čkalja nikada nije bio zabavljač.

- On je bio istinski čovek duha, komičar u najboljem smislu te reči. Kad on nešto kaže, on ostane sa tužnim licem, sa opuštenim obrvama. On je poznavao svoj narod i mentalitet onoga što je igrao. Čkalju je naše društvo zaboravilo i ostalo mu je dužno. Rano je bio skrajnut, gurnut u stranu bez ikakvog velikog razloga - ističe Banjac.

Nije bio druželjubiv PORODICA MU JE BILA NEŠTO SVETO

Mira Banjac ističe da se Čkalja razlikovao od ostalih glumaca i da nije bio druželjubiv. - Kada se ugase kamere, Čkalja nije bio druželjubiv, kao što to nisu bili ni Paja Vuisić i Zoran Radmilović. Ljudi te vrste duha nisu bili takvi. Bio je mnogo vezan za svoju porodicu. Njemu su njegov sin, žena i unuke bili nešto sveto. Stalno je bilo da mora da ide kući. On nije zasedao, ostajao, nije bio kafanski čovek, već porodičan čovek. Bio je ozbiljan i divan prijatelj koga se rado sećam sa setom i zahvalnošću što sam imala sreću da sa njim radim. Evo i sada koristim priliku da mu čestitam rođendan - zaključuje Mira Banjac.

Biografija Miodraga Petrovića Čkalje

Rođen je 1. aprila 1924. godine u Kruševcu. Nadimak Čkalja mu je dao školski drug, jer je kao dete bio „suvonjav i štrkljast“, a takvi ljudi su opisivani kao „čkaljavi“. Glumio je u prvoj seriji Televizije Beograd „Servisna stanica“ 1959. godine. Od 1976. godine imao je status slobodnog umetnika. Čkaljin sin Čedomir Petrović takođe je glumac, kao i unuka Jovana. Čkalja je umro 20. oktobra 2003. godine u Beogradu.

Najpoznatije uloge: „Ljubav na seoski način“ (1970), „Kamiondžije“ (1972), „Vruć vetar“ (1980), „Orlovi rano lete“ (1966), „Bog je umro uzalud“ (1969), „Paja i Jare“ (1973)...



Kako je govorio Čkalja

