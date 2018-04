ISPLIVALI NOVI DETALJI RAZVODA ANĐE I BREDA: Glumica ŠOKIRALA odlukom!

došlo do promene

Anđelina Džoli i Bred Pit su krajem 2016. godine priznali da su stavili tačku na brak i da ih očekuje razvod.

Ipak, taj proces još nije finalizovan, jer je veliku prepreku u samoj realizaciji pravila upravo glumica.

Glavni problem je predstavljalo starateljstvo nad decom, jer Anđelina nije želela da Bred viđa njihove naslednike. Ali, skoro pa u poslednjem trenutku je došlo do promene koja je šokirala i mnoge koji su upućeni u njen život.

"Oni su sporazumno dogovorili i druge uslove razvoda. Sve će biti rešeno za nekoliko nedeljaa. To je veliki zaokret, s obzirom na to da je glumica bila poprilično oštra u pravnoj bici i nije htela da Brad učestvuje oko odgajanja dece", rekao je izvor blizak paru za novine "The Sun".

"Ključna stvar je da se slažu sa deljenjem starateljstva. Šuškalo se kako će se razvod poništiti, ali to nije ni blizu istine", rekao je izvor blizak nekadašnjem paru i priznao da je Anđelina iznenadila, jer je više od godinu dana govorila da nema mogućnosti da popusti u ovoj odluci.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Foto: Profimedia

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kraj braka ih je skupo koštao: Ovo su najskuplji razvodi slavnih ličnosti

Kurir

Autor: Kurir