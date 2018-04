SAD NAM NIŠTA NIJE JASNO: Nakon Bikovićevog saopštenja o raskidu, oglasila se i Aglaja i zbunila sve!

Друзья! Дабы избежать лишних разговоров и неправильных выводов, мы с Агушей хотим напрямую поделиться важной и сокровенной для нас новостью. К сожалению, после полутора лет совместной жизни, мы приняли решение расстаться. Это случилось из-за бешеных графиков и постоянных разъездов. Мы старались проводить вместе каждую свободную минуту, но сложилось так, что этих минут стало не хватать. Мы продолжаем относиться друг к другу с большой любовью и уважением, и остаёмся близкими друзьями и коллегами. Мы надеемся на вашу поддержку и понимание и благодарим за все тёплые слова, которые вы говорили о нас и нам за этот счастливый период.

A post shared by Milosh Bikovich/Милош Бикович (@bikovic) on Apr 5, 2018 at 8:56am PDT