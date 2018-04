ODUŠEVILA JE U NEMANJIĆIMA: Ali malo ko zna da je pre udaje doživela veliki ŠOK! Jedva sam to preživela!

Naša poznata glumica Zlata Numanagić pojavila se u večerašnjoj epizodi najskuplje srpske serije svih vremena "Nemanjići - rađanje kraljevine" u ulozi strine Stefana Prvovenčanog i sestre žene Kulina bana.

"Serija "Nemanjići - rađanje kraljevine" je veliki poduhvat i od epohalnog je značaja za ne samo za televiziju, već za našu zemlju. Dugo nismo imali ovako nešto. Retke su uloge koje odgovaraju mojim godinama i drago mi je što me reditelj Marko Marinković setio i pozvao, mada sam već uspešno sarađivala s njim ", rekla je nedavno Zlata Numanagić, koja se veoma mlada udala, o čemu je u više navrata pričala medijima.

foto: Nebojša Mandić

"Negde na polovini studiranja, zaljubim se, rešim da se udam, a potom dobijem i dete... Kada sam odlučila da pauziram godinu dana, iza sebe sam već imala završene dve godine Akademije u klasi profesora Minje Dedića. Tih dana sam bila očajna misleći da se svet ruši i da je za mene sve propalo. Ubrzo sam se vratila na treću godinu, gde me je sačekala nikad žešća ženska klasa: Jelica Sretenović, Tanja Bošković, Rada Živković, Ljilja Dragutinović, Gorica Popović. Bio je to zaista veliki izazov", prisetila se Zlata jednom prilikom, a otkrila je i šta joj je u životu jako teško palo, a desilo se pre udaje.

"Po savetu mojih dragih kolega, rešim da upišem Akademiju i desi se to što se desi, oni me odbiju. To je bio veliki šok za mene i mislim da sam to jedva preživela. Za utehu, te godine počnem da radim kao voditelj na Studiju B. Ivan Bekjarev, Ljerka Draženović, pokojni Zoran Milosavljević i ja smo otvorili Studio B. To su bila četiri glasa koja su prva otišla u etar. Na poslednjem spratu u zgradi "Borbe", u studiju koji je bio manji od studentske sobe, bila je smeštena radio-stanica koja je emitovala potpuno drugačiji program od svih postojećih. Naredne godine pojavila sam se na Akademiji sa stavom -možete me imati sad ili više nikad, i desi se da budem primljena", jasna je bila glumica.

Zlata je glumila u mnogim filmovima i serijama, a najpoznatija je po ulogama u "Srećnim ljudima", "Mom rođaku sa sela", "Ljubavi i mržnji" itd. U novembru napunila je 67 godina i ima sina Fedora.

foto: Printscreen YT

