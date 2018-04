(VIDEO) ŠOK! OLIVERA KATARINA OTKRILA UŽIVO TAJNU KOJU JE ČUVALA DECENIJAMA: Jovana i Srđan su ZANEMELI kada su čuli da su je komunisti otrovali, a ON je spasao...

Popularna glumica Olivera Katarina ispričala je u emisiji kod Jovane Joksimović i Srđana Predojevića detalj za koji mnogi nisu znali.

Progovorila je i o sukobu sa političarima u vreme velike Jugosalavije i kako je odbijala da peva za njega (Tita, prim. autora).

"Političko pitanje je bilo zašto sam ga sedam puta odbila. Jednom sa morala. Prošla sam kroz svašta. Mislim da su me tada nečim otrovali. Nije bilo naivno. U ustima sam imala rane. Nastupila je strašna infekcija da ne mogu da pevam njemi. Odveli su me kod njihovih lekara gde su mi dali razne lekove da ispiram ustunu duplju. Ma svašta je tu bilo. Na kraju sam pevala", rekla je Olivera Katarina.

"Neko nije želeo da ja pevam, a on me je spasao", otkrila je Olivera Katarina.

Voditeljka ju je nakon toga upitala da li je na kraju morala da peva.

"Da, da, pevala sam", odgovorila je glumica, a kada ju je Jovana upitala zbog čega je tako tužno je objasnila.

"Žao mi je što sam morala da prolazim kroz sve to. Neko jednostavno nije želeo da pevam", rekla je glumica.

Olivera Katarina se dotakla i teme o odnosu sa Mirom Stupicom za koju kaže da je bila odgovorna što nikada nije odigrala na daskama koje život znače.

Prisetila se i trenutka kada ju je Bekim Fehmiju ošamario na setu filma "Skupljači perja".

"Toliko me je jedno odalamio da sam palo preko nekog sanduka, povredila sam kičmu. Dobila sam je dobre batine. Znao je da klekne i da me moli da mu oprostim", rekla je Olivera Katarina. Priznala je da nikada nije želela da snima nage scene.

"To me je nerviralo, bilo je bezobrazno. Nikada im to nisam dopuštala. Danas glumice na to gledaju drugačije, da je to sastavni deo glume. Ali telo pripada intimi i intimnom prijatelju sa kojim se deli", rekla je glumica.

Pred njom su klečači i mnogi veliki umetnici.

"Salvador Dali me je obožava. Ušao u moju garederobu i rukama pokazivao kako su mu goreli dlanovi. "Šta ste mi to uradili", govorio je", ispričala je glumica.

