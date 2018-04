RUSKU GLUMICU ZAMENIO SRPSKOM MANEKENKOM: Biković smuvao top-modela

Miloš Biković je već tri meseca u vezi sa uspešnom srpskom manekenkom Barbarom Tatalović, saznaje Kurir.



Tek što je glumac obelodanio da je njegova ljubav s ruskom koleginicom Aglajom Tarasovom završena, na površinu su počeli da izlaze zanimljivi detalji iz njegovog privatnog života koje je neko vreme uspešno prikrivao.



Ljubav na prvi pogled



Ispostavilo se da je Biković romansu s Ruskinjom prekinuo mnogo ranije, negde oko Nove godine, ali im nije išlo u prilog da se to pročuje u javnosti zbog premijere filma „Led“, u kojem tumače glavne uloge. Sačekali su da prođe mesec i po, pokupili brojne pozitivne kritike i pohvale, a onda iznenada izdali saopštenje da više nisu zajedno.

- Nažalost, posle jedne i po godine zajedničkog života, odlučili smo da se razdvojimo. Ovo se desilo zbog pretrpanog rasporeda i stalnih putovanja - piše u zajedničkoj objavi.

foto: Dragana Udovičić, Privatna Arhiva

Mnogima je bilo čudno što je raskid usledio ubrzo posle premijere, pa je čak bilo i komentara da njih dvoje uopšte nisu ni bili u vezi, već da je sve to bio deo marketinga za film! Prema našim pouzdanim informacijama koje smo dobili iz Bikovićevog okruženja, on je sadašnju devojku Barbaru upoznao u januaru tokom boravka u Beogradu, i to preko zajedničkih prijatelja.



Ljubav je odmah planula, pa se nisu razdvajali sve vreme dok je glumac bio u prestonici. Da je njihova veza od samog starta ozbiljna, pokazuje i to što je Tatalovićeva već početkom marta otputovala u Moskvu kod Miloša na nekoliko dana, o čemu svedoče i fotografije koje je objavljivala na Instagramu. Takođe, na društvenim mrežama se vidi i da je manekenka već upoznala većinu Bikovićevih prijatelja i kolega s klase, koji joj redovno lajkuju slike.



Najtraženija manekenka



Barbara je, inače, jedna od trenutno najangažovanijih srpskih modela u svetu, radila je za mnoge poznate bendove, među kojima je „Tom Tejlor“.



Miloš Biković juče nije odgovarao na naše pozive.

foto: Profimedia



Zavodnik SVE MILOŠEVE DEVOJKE

Prva devojka o kojoj je Biković javno progovorio bila je Aglaja Tarasova. Pre nje bio je u vezi s ruskom manekenkom Sašom Lus, a povezivali su ga i s koleginicom Dijanom Požarskom, o čemu se on nije izjašnjavao. Jedino kada su počele da kruže priče da se zabavlja s Nevenom Božović, glumac se oglasio i demantovao da s pevačicom ima nešto više osim poslovne saradnje. Biković je na početku karijere glumca bio i s koleginicom Brankicom Sebastijanović.



