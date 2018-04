(FOTO) VEČE POSVEĆENO NEBOJŠI GLOGOVCU U PANČEVU: Sunčica još čeka tatin povratak

Program pod nazivom "Veče posvećeno Nebojši Glogovcu" održan je večeras u Dvorani Kulturnog centra Pančevo.

Publika u sali je imala prilike da vidi inserte iz pozorišnih i filmskih ostvarenja u kojima je glumio Nebojša Glogovac, a o velikom glumcu su govorili reditelji Srdan Golubović, Balša Đogo, Oleg Novković, glumac Vojislav Brajović, direktorka Jugoslovenskog dramskog pozorišta Tamara Vučković. U holu Kulturnog centra Pančevo postavljena je izložba fotografija iz predstava i filmova u kojima je igrao Nebojša Glogovac.

foto: Vladimir Šporčić

Izložbu je priredila Maja Medić koja je ocenila da je dugo birala u "moru" fotografija, jer je Nebojša Glogovac igrao u mnogo pozorišnih predstava i filmskih ostvarenja. "Postavku čini 30 odštampanih fotografija i još 60 koje se nalaze u slajd šou postavljenom kod biletarnice. Pretraživala sam po arhivama pozorišta i distributerskih filmskih kuća. Meni su najdraže tri fotografije na kojima je Glogovac još uvek mali bez obzira što sam fotografisala snimanje filmova "Krigovi" i "Klopka " Srdana Golubovića", kazala je Medić.

foto: Vladimir Šporčić

Srđan Golubović je kazao da je Nebojša Glogovac za njega najbolji glumac na svetu.

"Mi smo zajedno odrastali, znamo se još sa fakulteta...kao i sa svim velikim glumcima sa Nebojšom je bilo jako lako raditi, jer je on igrajući različite uloge od Šekspirovog Hamleta, preko tinejddzerskih generacijskih filmova kao što su "Munje" pa sve do ostvarenja "Ustav Republike Hrvatske" uvek u sebi imao istinu. Krasile su ga autentičnost, verodostojnost, snaga i harizma koja nas tera da mu svakog sekunda u kadru ili na sceni verujemo", kazao je Golubović. Balša Đogo je svojim govorom rasplakao publiku u Dvorani kulturnog centra Pančevo. On je kroz suze kazao da prijatelji Nebojše Glogovca nikako nisu bili spremni za rastanak sa njim.

foto: Vladimir Šporčić

"Kada smo saznali da je bezizlazno, merili smo vreme i nadali se u godine, pa smo počeli sa godišnjim dobima, do jeseni, do leta, samo proleće, pa onda u mesecima, najzad u nedeljama i na kraju smo šaputali da će biti bolje ako izgura danas i na kraju nije...Ne zamerite što ne pričam o predstavama, filmovima, ulogama...Drugi su o tome pričali i pisali i još će", kazao je Đogo.

foto: Vladimir Šporčić

On je napomenuo da je Glogovac kao glumac mogao sve. "Od Vučijeg dola, do Hadersfilda...Od Ravne Gore do Ustava Republike Hrvatske...Ljudski moćno bez kalkulacija, bez trunke slabosti... Odlučan i samouveren. Uvek neočekivan. Otišao je kao vitez. Poslednje dane proveo je pored žene koju je voleo. Ona mu je pevala i negovala ga. Otišao je kao junak, na nogama i svestan. Neobično je u "Krojaču" i JDP bez tebe. Mina i Milica se bore kao lavice, Gavrilo i Miloš su za dva meseca odrasli, Milovan je stena kao i uvek, što si govorio, a Sunčica se okrećem pre bukom motocikala očekujući tatin povratak. Proleće je 2018, a nama tvojim prijateljima puno nedostaješ. Vidimo se", kazao je Đogo.

foto: Vladimir Šporčić

Bard našeg glumišta Voja Brajović zahvalio je Glogovcu što je postao mera vrednosti i što je visoko postavio lestvicu umetničkog kvaliteta kao glumac i kao čovek.

"Borio se za svoje ljude, a za njihovu radost se dao. Bio je glumac Šekspira. Jednoglasno smo u Udruženju dramskih umetnika Srbije doneli odluku da posthumno dobije nagradu Dobričin Prsten", kazao je Brajović. Direktorka Jugoslovenskog dramskog pozorišta Tamara Vučković kazala je da je iznenadni odlazak Nebojše Glogovca nenadoknadiv gubitak za njegovu porodicu, projatelje, JDP, za čitav kulturni i javni život ove zemlje.

A post shared by Milica Glogovac (@laperiodistaindependiente) on Dec 11, 2017 at 9:37am PST

"Nije prihvatljivo da ga nema...Neverica, šok, ćutanje i dalje traju...Ovde smo povodom predloga Skupštine grada Pančeva da Kulturni centar ponese ime Nebojša Glogovac. Nadam se da će takva odluka biti doneta", kazala je Vučković.

Kurir.rs/Tanjug, Foto: Vladimir Šporčić

Kurir

Autor: Kurir