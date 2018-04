(VIDEO) DEČKO VARA TRUDNU KLOI KARDAŠIJAN: Snimljen kako se ljubi sa drugom, a to mu nije PRVI PUT! KARDAŠIJANKE SPREMAJU OSVETU!

TMZ je objavio video snimak u kojem se vidi Kloin dečko Tristan Tompson na kojen se vidi kako se košakraš ljubi sa nepoznatom devojkom u klubu!

Na snimku Tristan nosi duksericu sa kapuljačom preko glave, a iako mu se ne može videti lice, na drugim fotografijama se vidi da je to odeća koju je on nosio to veče u istom klubu u Njujorku.

"Bila sam u klubu, a on je sedeo za stolom pored nas sa grupom prijatelja i nekom devojkom s kojom se otvoreno ljubio celu noć. Grlili su se i bilo je očigledno", dala je izjavu jedna žena i potvrdila da je to definitivno bio košarkaš.

"TMZ" je iskoristio priliku da objavi snimak sa sigurnosne kamere od 7. oktobra kada je Kardašijanka bila u trećem mesecu trudnoće. Ovaj video prikazuje Tristana da se ljubi sa jednom ženom, dok drugu grli.

Na Kloinom Instagramu od pre dva dana stoji njihova zajednička fotografija.

Ali, njene sestre Kortni i Kim Kardašijan, Kajli i Kendal Džener, kao i njihova majka Kris Džener ne prate Tristana na društvenim mrežama.

Kurir.rs/Foto Printscreen/Instagram

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KLOI KARDAŠIJAN POKAZALA GUZU: Fanovi su primetili nešto drugo! Evo zbog čega su napali rijaliti zvezdu

Kurir

Autor: Kurir