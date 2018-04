(VIDEO, FOTO) NE ZNA ZA GRANICE: Bijonse ispisala istoriju i još jednom dokazala da je KRALJICA ŠOUBIZNISA!

Čuvena pevačica Bijonse ponovo pomera granice u svetu šoubiznisa. Poslednji zemljotres na muzičkoj sceni napravila je na festivalu Koačela koji se održava u Kaliforniji od 13. do 22. aprila.

"Koačela, da li ste spremni?!", pitala je publiku na svečanom otvaranju svog nastupa. Bijonse je tako postala prva Afroamerikanka koja je otvorila muzički festival u gradu Indio.

A post shared by Beyoncé (@beyonce) on Apr 15, 2018 at 9:31am PDT

"Koačela, hvala što ste mi ustupili čast da budem prva Afroamerikanka koja je otvorila festival", rekla je Bijonse pre nego što je zapevala poznatu stvar "Who run the World (Girls)".

Najveće iznenađenje na konceru bilo je ponovno okupljanje grupe Destiny's Child. Keli Rouland i Mišel Vilijams pojavile su se na sceni i sve klince devedesetih podsetile na hitove "Say my name", "Soldier" i "Lose my breath".

A post shared by Beyoncé (@beyonce) on Apr 15, 2018 at 12:49am PDT

Podsetimo, Bijonse je otkazala prošlogodišnji nastup jer je nosila blizance Rumi i Kartera. Fanovi su željno iščekivali nastup još od dodele Gremija lani. Naravno, kao i mnogo puta pre, pevačica je pokazala da je vredelo čekati.

Zajednička turneja Bijonse i Džej Zija najavljena je za predstojeće leto.

A post shared by Beyoncé (@beyonce) on Apr 15, 2018 at 9:31am PDT

Kurir.rs/ Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir