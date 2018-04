POZNATI U AKCIJI: Javne ličnosti otkrile šta vole da čitaju. Sale Đorđević će vas IZNENADITI!

‘Soy de un pueblo con mar, Soy una enredadera, una estatua de sal... Boquerón de corriente, pez de aguas calientes...’. . .Aún con la sensación estupenda de haberme subido al escenario en el @latidosfestival.. Ahora a trabajar, muuuuuucho, muuuuucho para #ViajaLaPalabra... #nuevasletras #música #music #bw .📷 @olmoforest

A post shared by Fran Perea (@frnperea) on Feb 18, 2018 at 3:13am PST